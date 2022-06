Scarlett Johansson élue meilleure héroïne aux MTV Movie & TV Awards

Les fans ont parlé, et Scarlett Johansson est le meilleur héros de cette année au Prix ​​​​du film et de la télévision MTV. Cette année, la 30e cérémonie annuelle a été animée par Vanessa Hudgens et Tayshia Adams. Veuve noire a réussi à décrocher deux nominations, et cela inclut la nomination du meilleur héros pour Johansson ainsi que la scène « Black Widow vs. Widows » pour le meilleur combat.

Le meilleur combat est finalement allé à « Cassie contre Maddy » pour Euphorie, mais c’était quand même une super soirée pour Johansson. Elle a décroché la victoire dans la catégorie Meilleur héros, et ce n’était pas une mince affaire, car cela signifiait vaincre d’autres candidats très populaires. Également nominé pour le meilleur héros, Daniel Craig pour Pas le temps de mourirOscar Isaac pour Chevalier de la LuneSimu Liu pour Shang-Chi et la légende des dix anneauxet Tom Holland pour Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Veuve noire a servi de film préquel qui a exploré davantage l’histoire d’origine de Natasha Romanoff après son destin dans Avengers: Fin de partie. Réalisé par Cate Shortland, le film reprend peu de temps après Captain America : Guerre Civile avec Romanoff en fuite. Le film mettait également en vedette Florence Pugh, David Harbour, OT Fagbenle, Olga Kurylenko, William Hurt et Rachel Weisz. Cela a également servi d’adieu à Johansson dans ce rôle, qui avait finalement obtenu son propre film solo après ses débuts dans le MCU en 2010. L’homme de fer 2.

Avons-nous vu la dernière de Scarlett Johansson en tant que Black Widow ?

Studios Marvel

Avec Veuve noire, Scarlett Johansson voit le film comme la fin d’une époque et un moyen idéal pour couronner son temps dans le MCU. Elle expliquait précédemment dans un Bonjour Amérique interview qu’elle manquera tous les bons moments qu’elle a passés à travailler sur les films Marvel, mais qu’elle a simplement le sentiment que l’histoire de son personnage a suivi son cours.

« J’ai passé une décennie incroyable à travailler avec ma famille Marvel », a-t-elle déclaré. « Ça va me manquer de ne pas les voir tous les 18 mois ou tous les deux ans, comme ce genre de jalons que j’attends toujours avec impatience. »

Elle a ajouté : « Mais je suis vraiment fière de ce film et je pense que c’est génial de sortir sur une bonne note. Ce film est tellement différent de tous les autres films Marvel que nous avons faits jusqu’à présent, alors oui… comme moi dit, c’est doux-amer. »

Pendant ce temps, le MCU a passé une assez bonne nuit en dehors de la victoire de Johansson pour le meilleur héros. Spider-Man : Pas de retour à la maison a également remporté le prix du meilleur film et sa vedette principale, Tom Holland, a remporté le prix de la meilleure performance dans un film. Avec le récent succès de Spider-Man : Pas de retour à la maison, qui a été tout simplement énorme, il y avait de fortes chances que Holland ait également remporté le prix du meilleur héros, pour lequel il a été nominé aux côtés de Johansson. Mais c’est Johansson que les fans ont apprécié par-dessus tout, du moins avec la foule de MTV.