Scarlett Johansson dénonce Iron Man 2 pour avoir sexualisé Black Widow

Scarlett Johansson a réfléchi à ses débuts dans Marvel Cinematic Universe en tant que Black Widow dans L’homme de fer 2, et ce n’est pas que du vin et des roses. Johansson, qui fait partie de la franchise depuis plus d’une décennie maintenant, a fait ses débuts dans la suite de 2010. Son personnage a parcouru un long chemin depuis lors. À savoir, l’actrice est allée au-delà de la sexualisation de son personnage qui a eu lieu dans le film en question.

Veuve noire devrait enfin sortir en salles le mois prochain, ce qui servira de début tant attendu en solo à Scarlett Johansson en MCU. Lors d’une récente interview en prévision du film, elle a été interrogée sur la sexualisation des super-héros et comment cela a affecté le film. Tout en réfléchissant à la façon dont cela a changé au cours de son séjour dans cet univers, elle a critiqué le traitement de Natasha Romanoff dans L’homme de fer 2. Voici ce qu’elle avait à dire à ce sujet.

« Vous regardez en arrière L’homme de fer 2 et même si c’était vraiment amusant et qu’il y avait beaucoup de bons moments, le personnage est tellement sexualisé, vous savez ? On en a vraiment parlé comme si elle était un morceau de quelque chose, comme une possession ou une chose ou quoi que ce soit, comme un morceau de cul, vraiment. Et Tony fait même référence à elle comme quelque chose comme ça à un moment donné. Qu’est ce qu’il dit? ‘J’en veux.’ Ouais et à un moment donné l’appelle un morceau de viande. »

Dans L’homme de fer 2, Natasha Romanoff est un agent secret du SHIELD qui est envoyé pour espionner Tony Stark par Nick Fury. Et, en effet, il y a des moments où elle est vue sous un jour sexuel. C’est devenu beaucoup moins répandu avec le temps Les Vengeurs roulé en 2012. Parlant plus loin, Scarlett Johansson a plongé un peu plus profondément dans la façon dont sa pensée a changé.

« Peut-être qu’à ce moment-là, cela ressemblait en fait à un compliment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ma façon de penser était différente. Peut-être que j’aurais même, vous savez, que ma propre valeur était probablement mesurée par rapport à ce type de commentaire ou, comme un beaucoup de jeunes femmes, vous vous épanouissez et vous comprenez votre propre valeur. Cela change maintenant. Maintenant, les gens, les jeunes filles, reçoivent un message beaucoup plus positif, mais c’est incroyable de faire partie de ce changement et d’être capable de sortir de l’autre côté et de faire partie de cette vieille histoire, mais aussi de progresser. Évoluer. Je pense que c’est plutôt cool. «

Alors que, avec le recul, cela a peut-être été un début difficile, Black Widow est devenu une partie énorme et bien-aimée du MCU. Scarlett Johannson est depuis apparue dans The Avengers, Captain America : Le Soldat de l’Hiver, Avengers : L’ère d’Ultron, Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War et Avengers : Fin de partie. Malheureusement, Natasha a rencontré sa disparition dans Endgame. Veuve noire a lieu entre les événements de Guerre civile et Fin du jeu.

L’homme de fer 2 n’est peut-être pas le film MCU le plus apprécié, mais Scarlett Johansson n’est pas la seule star à le critiquer. Mickey Rourke, qui a joué le méchant Ivan Vanko, a récemment visé, non seulement ce film, mais les films Marvel en général, les qualifiant de merde.Veuve noire devrait faire ses débuts le 9 juillet. Cette nouvelle nous parvient via Collider.

Sujets : Iron Man 2, Black Widow