Scarlett Johansson critique vivement les Golden Globes

Scarlett Johanson est devenu le dernier acteur à critiquer le Globes dorés Récompenses, disant qu’ils ont besoin d’une «réforme fondamentale».

Se produit après le Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA), les organisateurs des Golden Globes, seront confrontés à des questions de corruption et de manque de diversité après avoir fait l’objet d’une plainte de la LA Times au début de cette année.

Tel que rapporté par la BBC, Johansson est devenu le dernier acteur à critiquer l’organisation, affirmant qu’il était confronté à « des questions et des commentaires sexistes de certains membres de la HFPA à la limite du harcèlement sexuel ».

Johansson a ajouté: «À moins qu’une réforme fondamentale ne soit nécessaire au sein de l’organisation, je pense qu’il est temps que nous nous éloignions de la HFPA et que nous nous concentrions sur l’importance et la force de l’unité au sein de nos syndicats et de l’industrie dans son ensemble».

Sa co-star des Venadores, Mark Ruffalo, a rejoint Johansson en disant qu’il n’était pas « fier ou heureux » en tant que récent vainqueur du Golden Globe.