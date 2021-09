Scarlett Johansson aurait voulu 100 millions de dollars lorsque Black Widow est passé au streaming Disney +

De nouveaux détails sont apparus concernant le procès de Scarlett Johansson contre Disney. Selon le Wall Street Journal, Scarlett Johansson a demandé à être payée pour Veuve noire, tout ce qu’elle aurait fait à l’ère pré-pandémique pour le film. Dans son cas, c’était 100 millions de dollars. Comme indiqué dans le procès pour « rupture de contrat » intenté par Johansson contre Disney, la décision de libérer Veuve noire simultanément dans les salles et Disney + a affecté le box-office du film. Et puisque Johansson était censée recevoir un pourcentage des bénéfices nets, elle a été payée beaucoup moins qu’elle n’aurait eu Veuve noire seulement sorti en salles.

Le WSJ rapporte que les avocats de Scarlett Johansson ont tenté de négocier avec les dirigeants de Disney immédiatement après avoir annoncé que Veuve noire sortira sur Disney + Premier Access. Ils ont poussé à formuler un nouveau contrat afin que Johansson obtienne ce qu’elle mérite. Son équipe juridique a déclaré que Veuve noire aurait rapporté au moins 1,2 milliard de dollars si la pandémie de Covid n’avait pas paralysé le monde. En plus du salaire de base de 20 millions de dollars que Johansson recevait, un autre 80 millions de dollars a été stipulé pour porter le total à 100 millions de dollars.

Cependant, ce nombre n’était que le « point de départ », selon le WSJ. Si d’autres négociations avaient eu lieu, Scarlett Johansson aurait pu gagner beaucoup plus d’argent. Mais tout cela semble assez juste, alors pourquoi le procès ? Eh bien, si l’on en croit les rapports, Disney a fantôme les représentants de Johansson et n’a jamais fait de contre-offre.

Johansson elle-même était occupée à faire de la presse pour Veuve noire tandis que le patron de Disney, Bob Chapek, gérait les autres entreprises de l’entreprise au milieu d’une pandémie qui faisait rage. Croyez-le ou non, la raison de l’échec des négociations est la confusion parmi les hauts gradés de Disney. Avec Chapek préoccupé par d’autres questions, ceux en dessous de lui ont été laissés en charge. Le WSJ rapporte que les dirigeants de Disney » n’ont pas répondu aux appels ou aux e-mails de l’équipe Johansson ni n’ont engagé de discussions sérieuses « . Tout cela semble trop beau pour être vrai, mais pour l’instant, c’est tout ce que nous avons.

On ne sait toujours pas si Chapek a essayé de faire les choses correctement ou pendant combien de temps Johansson a attendu avant de poursuivre Disney. Mais à en juger par la réponse de Disney au procès, ils ne s’y attendaient certainement pas. Disney a fait des attaques personnelles contre le Histoire de mariage actrice, la qualifiant d’insensible et d’égoïste. Johansson a été défendu par le directeur de Marvel, Kevin Feige, et plusieurs de ses co-stars. Feige lui-même était contre le modèle de sortie de Black Widow. Il a même été question d’une rupture entre les frères Russo et Disney. Le couple était en pourparlers pour un autre film Marvel mais a maintenant mis ses plans en attente. Les Russo ne sont pas sûrs du support de sortie de leur film et ne veulent pas subir le même sort que Johansson. Espérons que Disney résout cette situation de manière raisonnable.

Dans d’autres nouvelles, Shang-Chi et la légende des dix anneaux joue actuellement exclusivement dans les cinémas du monde entier et connaît un début énorme au box-office. Gagnant près de 150 millions de dollars dans le monde lors de son week-end d’ouverture, Shang-Chi s’est avéré ne jamais douter d’un film Marvel. Assurez-vous de vérifier Shang-Chi et la légende des dix anneaux dans les théâtres. Ceux qui ne sont pas prêts à partir devront attendre 45 jours avant Shang-Chi arrive sur Disney+. Cette nouvelle a été rapportée par le Wall Street Journal via GameSpot.com.