Scarlett Johansson aurait été choquée par la réponse cinglante de Disney au procès de Black Widow

L’étoile de Veuve noire, Scarlett Johansson serait « choquée » par le ton de la réponse plutôt cinglante de Disney à son récent procès contre le studio pour manque à gagner causé par la sortie de Veuve noire à Disney+. L’équipe de Johansson a révélé que la star de Marvel était « choquée par le ton » de la réponse de Disney au procès, que le studio a décrit comme « sans aucun mérite ».

Le Veuve noire Le procès, qui a récemment été déposé contre Disney et Marvel devant la Cour supérieure de Los Angeles, déclare en partie que « Disney a intentionnellement incité Marvel à rompre l’accord, sans justification, afin d’empêcher Mme Johansson de tirer pleinement parti de son marché avec Marvel Ce n’est un secret pour personne, Disney sort des films comme Veuve noire directement sur Disney + pour augmenter le nombre d’abonnés et ainsi augmenter le cours de l’action de la société – et qu’elle se cache derrière Covid-19 comme prétexte pour le faire. » Essentiellement, Johansson affirme qu’en raison du changement de la veuve noire stratégie de sortie, elle a perdu une somme d’argent substantielle sur le backend, le box-office étant affecté négativement par la disponibilité de Disney +.

Disney a rapidement riposté, accusant Johansson de ne pas tenir compte de l’effet causé par les circonstances actuelles. « Le procès est particulièrement triste et affligeant dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de Covid-19 », lit-on dans la déclaration de Disney. Le studio « s’est pleinement conformé au contrat de Mme Johansson », poursuit la réponse, ajoutant que « la sortie de Black Widow sur Disney + avec Premier Access a considérablement amélioré sa capacité à gagner une compensation supplémentaire en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour ».

Cela a rapidement rencontré une réponse de l’agence artistique de Johansson, avec Bryan Lourd, le coprésident de la Creative Artists Agency (CAA), publiant une déclaration et accusant Disney d’avoir qualifié Johansson d’insensible au problème en cours. « Ils ont accusé sans vergogne et à tort Mme Johansson d’être insensible à la pandémie mondiale de COVID, dans le but de la faire apparaître comme quelqu’un qu’ils et je sais qu’elle n’est pas. … L’attaque directe de Disney contre son personnage et tout le reste ils ont laissé entendre que c’était en dessous de l’entreprise avec laquelle beaucoup d’entre nous dans la communauté créative ont travaillé avec succès pendant des décennies », lit-on dans la déclaration de Lourd.

De nombreux initiés ont depuis exprimé leur perplexité quant au fait que le différend soit rendu si public, certains accusant désormais le PDG de Disney, Bob Chapek, d’avoir « carnage » la position de l’entreprise dans la communauté des talents d’Hollywood. « L’approche de Disney sous Iger aurait été nettement différente », aurait déclaré un avocat.

Cette situation est déjà devenue assez compliquée, des coups de feu étant tirés chaque jour des deux côtés. Il est peu probable que le tit for tat se termine de si tôt, d’autres stars éminentes, dont Emma Stone et Emily Blunt, envisageaient également une action en justice similaire contre la House of Mouse. Vraiment, il n’est pas étonnant que Scarlett Johansson soit choquée par l’approche du studio, l’actrice s’attendant sans aucun doute à une résolution à l’amiable, d’autant plus depuis combien de temps elle fait partie du MCU.

Nul doute qu’il y aura beaucoup plus à venir dans la saga Johansson contre Disney. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Wrap.