Scarlett Johansson a fait un changement radical pour Black Widow

Après tant de rebondissements, avec une pandémie entre les deux, Scarlett Johansson se prépare enfin pour la grande première de son film avec Marvel. Veuve noire organisera, le 9 juillet, une première hybride entre les salles de cinéma et la plateforme de streaming, Disney Plus.

C’était en novembre 2020 la première fois Scarlett Johansson subi les conséquences des blocages causés par le coronavirus et le long métrage qui l’aura comme protagoniste n’a pas pu être diffusé. Cependant, maintenant, les choses ont changé et, apparemment, Marvel n’a pas l’intention de changer à nouveau la date.







Les fidèles du MCU attendent des nouvelles des super-héros depuis l’été 2019 lorsque ce qui, jusqu’à présent, est le dernier film du studio est sorti, Spiderman: loin de chez soi. Mais, en 2021, des séries comme WandaVision et le faucon et le soldat de l’hiver pour calmer les envies avant la vraie première de Veuve noire.

À tel point que, avec la date de publication de plus en plus proche, peu à peu des détails significatifs sur ce que sera le retour de Scarlett Johansson émerveiller. En plus des bandes-annonces publiées par Disney Plus, récemment, le vrai changement que l’actrice a fait pour ce film était connu.

Comme Florence Pugh, qui jouera la sœur adoptive de Natasha Romanoff, la star des Avengers a radicalement changé de look. Ce n’était pas seulement son costume, qui a l’air encore plus récent, mais Elle est également blonde et avec des cheveux beaucoup plus longs qu’elle ne les portait toujours.

Le portail spécialisé dans Black Widow a été celui qui a publié l’image de Scarlett Johansson avec son changement de look.



Bien que cette décision de coiffure pour Scarlett coïncide avec sa mise en scène dans Avengers: guerre à l’infini. Pendant ce film, dans lequel Black Widow est montrée très proche de Captain America, ses cheveux sont blonds, mais courts au niveau des épaules. Il est à noter que le nouveau long métrage Marvel se déroule entre Captain America: Civil War et Infinity War.