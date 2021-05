Scarlett Johansson a décrit «Black Widow» comme «stressante»

Après avoir été l’un des personnages les plus récurrents dans le développement du MCU, Scarlett Johansson a enfin son propre film axé sur « Black Widow », que nous pourrons voir très bientôt après une longue série de retards causés par la pandémie, avec un lancement simultané dans les salles de cinéma et Disney + via son «Premier Access».

Réalisé par Cate Shortland, «Black Widow» sera le premier film MCU à sortir en salles depuis environ deux ans, donc Johansson a expliqué dans une récente interview avec Total Film que l’expérience de tournage était «extrêmement stressante».

Les déclarations de Scarlett Johansson soulignent que ce film est précédé de deux événements majeurs majeurs dans le développement du MCU: « Infinity War » et « Endgame », qui ont mis fin à la première étape de la grande saga Marvel Studios.

Parce que Natasha Romanoff meurt dans « Avengers: Fin de partie », les producteurs (y compris Johansson elle-même) et les écrivains ont adopté une approche créative pour donner au personnage son propre épisode en solo en plaçant sa chronologie entre les événements de « Captain America: Civil War » et » Avengers: guerre à l’infini ».

«Cela nous a donné une chance de lui montrer vraiment quand elle est hors du jeu, vous savez? Pour cette raison, tout était possible », a déclaré Johansson à la publication. « Vous essayez de cartographier tout cela, ce qui est extrêmement stressant car il n’y a pas de guide. »

Johansson en profiterait pour saluer le travail de sa camarade de casting Florence Pugh, laissant entendre que l’actrice pourrait avoir plus d’apparitions dans le futur du MCU: « Elle a une très belle carrière devant elle, c’est une personne très spéciale. » « Black Widow » se prépare pour sa première le 9 juillet.