Scarlett Johansson a conclu un accord avec Disney dans son procès

Le différend juridique notoire entre Scarlett Johanson et The Walt Disney Company a pris fin, les deux parties étant apparemment parvenues à un accord mutuel qui a réussi à résoudre l’affaire sans avoir besoin d’aller devant les tribunaux, mettant ainsi fin à une série de déclarations. titres qui ont réussi à capter l’attention des médias.

Alan Bergman, responsable du contenu chez Disney Studios, a confirmé que les futures collaborations entre Johansson et la société sont toujours en place. « Je suis très heureux de pouvoir parvenir à un accord mutuel avec Scarlett Joahnsson sur ‘Black Widow' », a-t-il déclaré dans un communiqué (via Deadline).

Bergman a ajouté qu’il appréciait les contributions de l’actrice au MCU, impatient de travailler à nouveau avec elle sur de futurs projets, notamment « Tower of Terror », un film inspiré par l’une des attractions les plus populaires et les plus durables de Disneyland. Pendant ce temps, Johansson était heureuse d’avoir résolu ses différends avec l’entreprise.

«Je suis incroyablement fier du travail que nous avons accompli ensemble au fil des ans et j’ai beaucoup apprécié ma relation créative avec cette équipe. J’ai hâte de poursuivre notre collaboration pour les années à venir », a déclaré Johansson après avoir mis fin au conflit qui a commencé suite à l’arrivée de « Black Widow » chez Disney + Premier Access.

Scarlett Johansson a intenté un procès contre Disney (distributeurs de chaque production Marvel Studios) lorsque son dernier opus en tant que Natasha Romanov est sorti simultanément dans les salles et le service premium Disney + en raison des conditions de la pandémie mondiale, toujours lorsque les contrats établissent une sortie exclusive en salles .

Cependant, ces contrats ont été établis bien avant qu’il n’y ait même des traces de Covid-19 dans le monde ou de son risque de propagation. Disney a opté pour la sortie hybride de « Black Widow », qui, selon Johansson, a considérablement affecté sa performance au box-office mondial, dont elle gagnerait un pourcentage en tant que productrice exécutive.