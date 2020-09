Scarlett BoBo révèle quels défis elle aurait dû gagner dans la course de dragsters du Canada | PopBuzz rencontre

Scarlett BoBo signe le Drag Race Yearbook.

Course de dragsters du Canada a été une lumière dans les ténèbres pendant le feu de l’enfer qui a eu lieu en 2020. Sans les reines canadiennes qui nous ont donné la vie tous les jeudis au cours des 10 dernières semaines, nous ne pensons honnêtement pas que nous aurions réussi. Et c’est particulièrement vrai grâce à la reine du rock’n’roll Scarlett BoBo.

Scarlett BoBo est entrée dans la finale avec la meilleure carte de score de toutes les reines, n’ayant jamais synchronisé les lèvres dans les deux dernières et remportant son premier défi la semaine dernière (ses rivales Rita Baga et Priyanka ont remporté plus de défis mais avaient toutes deux été deux fois dans les deux dernières) , alors BoBo avait tout pour jouer car elle a frappé la piste pour la dernière fois hier soir (3 septembre).

*** Si pour une raison quelconque vous avez cliqué sur cet article mais que vous n’avez pas vu le dernier épisode, ne lisez plus et revenez après avoir regardé le écœurant final***

Hélas, ce n’était pas censé être pour BoBo. Priyanka a arraché la couronne pour devenir la toute première Course de dragsters du Canada vainqueur, mais pas avant que BoBo ait réalisé une performance époustouflante dans une synchronisation labiale à trois voies épique. Si cela avait été une synchronisation labiale pour leur vie, il ne fait aucun doute que BoBo aurait envoyé les autres filles faire leurs valises.

Nous nous sommes assis avec BoBo avant la diffusion de la finale pour parler de son incroyable synchronisation labiale finale, des défis qu’elle pense qu’elle devrait ont gagné et choisit ses looks préférés de la saison. Cela, et les choses deviennent hella louches lorsque BoBo nomme ses camarades reines dans le Drag Race Yearbook.

Appuyez sur play sur la vidéo en haut de cette page pour regarder notre interview avec Scarlett BoBo, puis rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour regarder le reste de la série avec tous les Course de dragsters du Canada reines.

