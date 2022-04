Scarlet Witch aurait « presque autant de temps d’écran que Strange » dans Doctor Strange 2

Elizabeth Olsen aurait presque autant de temps d’écran que Benedict Cumberbatch dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Les fans de Scarlet Witch se réjouissent ! Bien que le fandom attend toujours la confirmation officielle de Marvel Studios qu’il travaille sur deux projets axés sur Scarlet Witch, il semble que la suite à venir de 2016 Docteur étrange avec Benedict Cumberbatch dans le rôle du sorcier éponyme, Docteur Strange dans le Multivers de la folie, concernera tout autant Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Malgré les premières descriptions du film de Marvel Studios qui ne mentionnaient Olsen que comme membre de l’ensemble du film, Doctor Strange et Scarlet Witch partageront une quantité importante de temps d’écran, selon un rapport de Comicbook.com. Un nouveau rapport d’un initié de Marvel indique que les deux personnages partagent « presque autant » de temps d’écran.

La nouvelle vient de l’initié de Marvel, Daniel Richtman, qui a tweeté qu’il avait entendu Doctor Strange dans le multivers de la folie est juste « autant sur Wanda que sur Strange ». Il a ajouté que le personnage préféré des fans a presque autant de temps d’écran que Doctor Strange de Cumberbatch – quelque chose qui n’est pas si surprenant pour les fans de Marvel Cinematic Universe car Olsen a joué un rôle important dans le marketing du film.

Le réalisateur Sam Raimi, un grand fan de Marvel Comics, qui connaît l’histoire imbriquée des deux personnages, est ravi de recréer cette magie pour le grand écran. Et il a hâte que les fans voient ces interactions. Raimi a déjà dit à Fandango :

C’est une question que je pose aux enfants sur le terrain de jeu depuis la troisième année. Qui est le plus fort, ce personnage ou celui-là ? Eh bien, je pense que la magie de Wanda, issue de la tradition Marvel, est plus puissante que presque tous les autres personnages de cette image, mais le docteur Strange a la connaissance des arts mystiques que Wanda n’a pas, et il a l’aide de Kamar- Taj. Si vous deviez les opposer les uns aux autres, différentes versions modifiées d’eux-mêmes … il pourrait y avoir un Docteur Strange plus puissant que notre Wanda. Ou il pourrait y avoir une Wanda là-bas qui est plus puissante que notre Wanda ici. Donc, à cause de ces versions modifiées, tout est un mélange de possibilités.

Mais avec ce qu’on a vu dans la bande-annonce, il ne semble pas que ce duo soit au début d’une belle amitié.





Deux projets de sorcières écarlates selon la rumeur





Selon de récentes rumeurs d’initiés de Marvel, Olsen a prolongé son contrat avec Marvel Studios et deux futurs projets Scarlet Witch sont en préparation. L’un est un projet solo de Scarlet Witch. Mais le projet le plus excitant qui circule actuellement est une adaptation d’un Jeunes Vengeurs scénario, Avengers : la croisade des enfants par Allan Heinberg, Jim Cheung, Mark Morales, Justin Ponsor et Cory Petit. Depuis un certain temps maintenant, Marvel Studios construit vers ce scénario et rassemble lentement son équipe de Young Avengers pour sauver la sorcière écarlate : WandaVisionde Billy Maximoff (Julian Hilliard) et Tommy Maximoff (Jett Klyne), L’homme fourmide Cassie Lang (Kathryn Newton), Oeil de fauconde Kate Bishop (Hailee Steinfeld) et Captain America et le soldat de l’hiverest Eli Bradley (Elijah Richardson).









