‘Scarlet Witch and Vision’: une belle expérience narrative dont la grande valeur réside dans les possibilités qu’elle ouvre pour Marvel et Disney +

Méfiez-vous: cette revue a des spoilers mineurs pour toute la saison 1 de ‘Scarlet Witch and Vision’

En regardant ce qui a été sa première saison, le sentiment général est que ‘Wandavision’, enfin, il ne s’est pas avéré être si extraordinairement différent des propositions du reste du MCU, tout comme ses premières mesures le promettaient. Mais même ainsi, il lance quelques propositions thématiques à prendre en compte, et jette également un regard sur l’avenir des fictions Marvel, posant un intéressant réseau d’interconnexions entre le cinéma et la télévision.

Tout spectateur peu expérimenté savait que le monde fictif déroutant des hommages à sitcoms des premiers épisodes auraient une durée limitée. Les indices étaient clairs dès le début: pour commencer, la vitesse à laquelle les hommages évoluaient, sautant d’une décennie à chaque chapitre. A suivre, les irruptions constantes du monde «réel» dans chaque épisode. Il était clair qu’il s’agissait d’un hommage circonstanciel et qu’il y aurait une explication.

Cette explication a eu un visage plus sympathique (l’apparition d’Agatha Harkness, évidente si vous saviez lire les indices, comme le nom de son lapin était M. Scratchy), pleine d’humour, capable de donner un arrière-plan de véritable « sorcellerie » au personnage de Wanda, car pour le moment nous hésitons à la décrire comme une mutante. Et un autre visage plus plombé, développé dans le pire épisode de la série, le huitième, où par flashback on sait tant pourquoi sitcom. Clairement, une explication créée derrière l’idée géniale de rendre hommage aux séries télévisées classiques et modernes.

À partir du milieu de la saison, le fan moyen de Marvel peut respirer facilement, car le ration inévitable des agences gouvernementales pour le contrôle super-héroïque, les hangars, les couloirs, les complots et les secondaires charismatique. À partir de ce moment, et malgré des éclairs d’excentricité (le titre mettant en vedette Agatha Harkness est délicieux), ‘Scarlet Witch and Vision’ s’intègre parfaitement avec le MCU, et pas tellement avec ceux qui recherchent quelque chose de délire, de couleur, d’humour et d’impudeur de bandes dessinées de super-héros.

La série se permet d’ailleurs de déjouer quelques attentes qui ressortaient de l’original sur papier, bien symbolisé en ce moment de carnaval irritant de « costumes ridicules identiques à ceux que vous connaissez des bandes dessinées ». Parmi les espoirs frustrés les plus notables, on cache – au moins explicitement – la présence de Mephisto ou d’un méchant plus grand que Harkness, certifiant la catégorie de cette série comme «événement mineur». Ou suggérez que le casting du personnage de Mercure pourrait être une méta référence pour … ne pas être du tout. Ou manquez un personnage très intéressant comme la deuxième Vision, qui reste à la fin pour deux gifles et rien d’autre.

« Wandavision » maintient le gars dans la perspective de ce que nous espérons qu’il sera une série Marvel: bons effets, humour amical, clins d’œil, bonne distribution, personnages attrayants. Dans le meilleur style de ce ‘Ant-Man’ qui promettait un film de braquage avec des super-héros ou de ce ‘Doctor Strange’ qui garantissait le mysticisme en abondance pour le MCU. Dans eux, comme dans « Wandavision », certaines des promesses initiales d’apporter un certain ton distinctif à Marvel sont maintenues, mais ensemble, ils finissent par être d’autres produits de la franchise. Dans « Wandavision », cela se produit, mais ce n’est rien qui va déranger les fans de Marvel, plutôt le contraire.

Quels chemins ouvre ‘Wandavision’

Au-delà de la logique des scénarios qui déroulent quelques séquences post-crédits, toutes deux assez prévisibles (l’un lié au personnage de la série dont la continuité est garantie dans le MCU, l’autre donnant lieu à une deuxième saison ou à une extension des aventures de Wanda dans d’autres séries ou films), la chose la plus intéressante à propos de « Wandavision » est ce que l’avenir pose pour le MCU. Et il est clair qu’une bonne partie d’entre eux est dans la série.

La meilleure ligne de dialogue du dernier épisode, paradoxalement, fait référence aux films MCU (quand ils disent à Monica Rambeau qu’ils l’attendent au cinéma), mais il est clair que le succès de « Wandavision » montre clairement que le récit en série correspond au super-héros. Le rôle, héritier du masqué pulpe depuis les années 40, il a pris conscience de la puissance d’un bien suspense, mais maintenant Disney l’a plus clair que jamais en termes audiovisuels (bien que ses dix années de films croisés aient également clairement montré la voie). C’est pourquoi il est peu probable que Disney abandonne cette nouvelle façon de doser la série, avec des épisodes hebdomadaires. Qui sait si, maintenant, le regarder des fringales ça se démodera.

La structure sérielle classique a profité à l’air vintage du récit de «The Mandalorian», et a certainement bien fait pour «Wandavision». Seulement comme ça Il a été possible de proposer trois épisodes initiaux dans lesquels le mystère a été entretenu sur ce qui s’est passé dans cette saison, libérant des théories et des conjectures sur Internet. Pour le moment, il n’y a pas de chiffres d’audience, mais ce qui compte, c’est la perception dont on parle, qui déclenche sans aucun doute les abonnements et les données isolées spectaculaires (par exemple, le réglage du méchant, « Agatha All Along », était n ° 1 sur iTunes).

À l’heure actuelle, la seule chose qui compte pour Disney + est de ne pas perdre son élan, et presque d’enchaîner un produit avec un autre. Dans quinze jours, nous aurons la première de « Falcon and the Winter Soldier », qui promet un ton plus « Avengers »Autrement dit, plus que l’UMC classique et avec moins de place pour les excentricités. Sans aucun doute, tester différents tons, répéter les possibilités pour différents personnages et cimenter les arcs narratifs des prochaines phases du MCU sont des aspects prioritaires pour Disney, des problèmes que nous n’avons jamais vu se développer à cette échelle. Pour cette raison, peut-être, c’est une tentative quelque peu naïve de demander à la série MCU un plus grand sens du risque.