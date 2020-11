Scarlet Witch and Vision a déjà une date de sortie finale sur Disney Plus

Des plans Disney Plus pour leur série sur petit écran, ils sont passés par la première de « Faucon et soldat de l’hiver » août dernier. Cependant, en raison de la pandémie, la société de la souris a dû réajuster le calendrier de sortie, et cela vaut également pour la série, qui en raison des difficultés de la pandémie il n’a pas pu tourner aux dates qui avaient été proposées.

Dans ce sens, « Scarlet Witch and Vision » sera enfin la première série de l’univers cinématographique Marvel à atteindre Disney Plus. Une série qui a été présentée avec une remorque spectaculaire qui a suscité de grandes attentes à son lancement grâce à un ton très fou et une prémisse curieuse qui a été présentée, comme une torture constante pour le personnage d’Elizabeth Olsen, ainsi qu’un style de télévision qui rend hommage au traditionnel sitcoms du petit écran.

Après de nombreuses spéculations, et même s’il semblait que ce serait en 2020 lorsque nous verrions la série, Disney Plus a annoncé via Twitter Quoi « Scarlet Witch and Vision » sera présenté en première le 15 janvier. Ainsi, il ne reste plus rien pour profiter de la première série de la Maison des Idées, qui il aura également une grande importance dans le récit de toute la franchise, ce sera une sorte de préquelle pour la première de « Doctor Strange 2 », un film qui ouvrira les possibilités du multivers dans le UCM.

Quant à « Faucon et soldat de l’hiver », on ne sait pas encore quand on pourra la voir dans Disney Plus. La série a terminé le tournage il y a quelques mois, il ne serait donc pas déraisonnable de penser qu’elle pourrait aller au printemps de l’année prochaine, d’autant plus que « Scarlet Witch and Vision » ouvre en janvier. Prêt pour des rires en conserve?

