«  Scarlet Witch and the Vision  »: une reformulation surprenante dans la sitcom clé MCU, qui montre clairement que son avenir est dans la réinvention

Il est clair que l’univers audiovisuel Marvel est obligé de se réinventer en permanence. C’est la clé de sa survie pendant des décennies dans la bande dessinée, et après avoir clairement clôturé un cycle après « Avengers: Endgame » et les petits films de queue de « Spider-Man: loin de chez soi », Disney repense ce qui va suivre. Ce n’est pas une étape facile: il faut trouver l’équilibre entre rester fidèle aux codes imposés par les films MCU et un certain renouvellement donc le projet ne semble pas être bloqué.

Bien sûr, la série Disney + est un espace idéal pour expérimenter dans ce but. On peut tâtonner avec des personnages encore inconnus du grand public, comme dans le futur ‘She-Hulk’ et ‘Moon Knight’, ou vous pouvez découvrir ce qui est arrivé aux héros qui ont joué dans les films, comme « The Falcon and the Winter Soldier », « Loki » ou cette « Scarlet Witch and Vision », qui a perdu le titre beaucoup plus approprié en cours de route de «Wandavision».

La vérité est que pour la première de la série Marvel, Disney + commence par une rareté authentique, une série qui joue le complice du clin d’œil et de la perplexité, et qui peut ne pas plaire à ceux qui préfèrent le pachyderme épique des films Avengers à plus de divertissement. lumière comme «Thor: Ragnarok» ou les aventures des Gardiens de la Galaxie. En réalité, Parmi ceux-ci, on dit souvent d’un ton péjoratif qu’ils ressemblent à des sitcoms avec des super-héros, et c’est exactement « Wandavision ».

Dans les deux premiers chapitres que Disney sort simultanément ce 15 janvier (à partir d’ici, un par semaine), la vie de la sorcière écarlate et de la vision, dont la romance prenait forme dans les derniers films des Avengers, nous verrons comment les deux héros, plongés dans une idylle insouciante, arrivent dans leur nouvelle maison. Il s’agit d’une maison et d’un quartier typique d’une sitcom classique des années 50, style «I love, Lucy» ou «Bewitched», peut-être ses principales références.

Là, nous verrons comment les deux tentent de s’adapter à la vie des banlieues aisées, elle en tant que femme au foyer complaisante, lui en tant qu’employé de bureau timide, et ils utiliseront leurs pouvoirs extraordinaires en secret. Mais nous découvrirons bientôt, comme il est facile de le soupçonner dès la première minute, qu’il ne s’agit pas d’un jeu métanarratif Disney, mais peut-être d’un plan qui les a piégés dans une réalité alternative, à la manière de la science-fiction subversive paranoïaque de Philip K. Dick. dans des romans comme «Un œil dans le ciel».

Hanté par la télévision

Elizabeth Olsen et Paul Bettany passent un bon moment à certaines versions de leurs personnages dont tous les composants tragiques des films MCU ont été supprimés. Une décision qui se connecte parfaitement avec l’air insouciant des bandes dessinées qui inspirent clairement la série, la mythique maxisérie des années 80 de Steve Englehart et Richard Howell dans laquelle les héros ont tenté de s’adapter à une vie normale, et la Vision de Tom King et Gabriel Hernández Walta, également avec un ton fabuleux.

Où mène la série n’est pas tout à fait clair. Pour le moment, des références à Stark Industries, Hydra et autres que nous ne dévoilerons pas ici commencent à se glisser, mais la série joue avec les formats de manière très intelligente. Par exemple, le bâillon des deux lits qui deviennent un ou la transformation du noir et blanc en couleur est un clin d’œil à l’évolution des sitcoms, le saut qui a eu lieu de «The Dick Van Dyke Show», par exemple, à ce «Bewitched» en couleur auquel le deuxième épisode fait clairement référence.

Est-ce que «Scarlet Witch and Vision» continuera dans cette lignée? Verrons-nous comment la série reflète l’histoire des sitcoms nord-américains, avec des références à Urkel et Sheldon? Pour le moment, le ton est très bien saisi, et les scripts jouent autant sur la naïveté imposée que sur la satire des coutumes domestiques. Et entre les deux, une démonstration de pouvoirs qui finiront par exploser quelque part. Un bon début pour un mystère de super-héros que nous verrons comment il s’éclaircit dans les semaines à venir.