Scarlet Nexus vous propose une action de style anime surnaturel – aperçu

Nexus écarlate est un jeu de rôle d’action de style anime dans lequel il y a des monstres avides de cerveau avec l’aide de pouvoirs psychiques va au col. Dans le cadre d’un événement numérique, nous avons été autorisés à trois heures du nouveau titre Bandai Namco. Dans le nôtre, nous expliquons pourquoi vous devez absolument garder un œil sur le jeu Aperçu.

Aperçu de Scarlet Nexus: dans quelle perspective voulez-vous jouer?

Au début, vous pouvez décider dans «Scarlet Nexus» si vous souhaitez lire l’histoire du point de vue de Yuito Sumeragi ou alors Kasane Randall veux faire l’expérience. Les deux personnages diffèrent non seulement par leur nature et leur histoire, mais ils les apportent également différents styles de combat avec lui-même.

Alors que Yuito sur le Combat rapproché Kasane tire le distance devant. Les deux ont la capacité de Psychokinèse, avec lequel vous pouvez utiliser des objets de l’environnement pour attaquer.

Au début, vous avez le choix de jouer avec Yuito ou Kasane. © Bandai Namco

Dans notre cas, nous avons choisi Kasane décidé. C’est une recrue prometteuse qui manque quelque peu d’empathie et de tact. Avec sa soeur Naomi, elle donne un coup de pied au Autre force de défense (AAS) à pour maintenir la population devant le soi-disant Autres protéger. Ce sont des mutants descendus du ciel avec un Faiblesse du cerveau humainque seulement de Psykers peut être combattu avec des compétences spéciales.

Ce ne sont pas que les zombies qui aiment les cerveaux

Avant leur entrée officielle dans l’AAS, la ville Suoh soudainement attaqué par les autres. Kasane et Naomi se précipitent au secours de certains civils qui n’ont pas pu être évacués à temps. Ils rencontrent Yuito et son partenaire Nagi, également impliqués dans une bagarre. Il devient rapidement évident que les recrues sont également tuées dans les opérations défensives.

Les monstres tués par les membres de l’AAS sont désormais appelés grands autres et sont particulièrement solides. Il est sous-entendu que la vue des victimes est horrible (ce qui n’est guère surprenant dans le cas des créatures mangeuses de cerveau), mais les protagonistes conviennent de ne pas regarder de trop près.

Aussi réservée que puisse paraître Kasane à l’extérieur, elle est très soucieuse du bien-être de sa sœur. Alors c’est une bonne chose qu’elle et Naomi der Unité de Kyoka affecté et peut donc en prendre soin pendant les missions.

Combattez sur le plan psychique grâce à la pyschokinèse

le capacités psychiques dans « Scarlet Nexus » ne sont pas seulement utiles pour réchauffer les ennemis à distance, mais aussi faire beaucoup de dégâts dans la bonne combinaison. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser la psychokinésie indéfiniment, vous êtes s’appuyer sur un rebordqui peut être reconstitué par des attaques standard. Parfois, vous pouvez également utiliser des éléments de l’environnement tels que des échafaudages en acier pour attaquer, que vous devez ensuite prendre en charge avec des événements rapides.

Grâce à la psychokinésie, vous pouvez utiliser des objets pour vous battre. © Bandai Namco

En plus de la psychokinésie, Kasane utilise couteau comme une arme qu’elle peut lancer à distance. Si vous avez opté pour Yuito à la place, vous pouvez en choisir un épée se rapprocher et personnel. Grace à Carte du cerveau vous pouvez acquérir de nouvelles compétences et améliorer vos valeurs de statut. En outre, vous pouvez voir les personnages individuels de votre groupe dans « Scarlet Nexus » Plug-ins des équipements qui vous donnent, par exemple, plus de puissance d’attaque ou une défense plus élevée.

L’aperçu montre: Ensemble, nous sommes plus forts

Cela vous rend particulièrement dangereux pour vos adversaires Système de lutte contre les armes (SAS). C’est un Connexion cérébrale entre vous et le vôtre Compagnonsvous permettant d’emprunter leurs compétences. Cela rendra vos attaques, par exemple chargé électriquement ou tu le feras pour les monstres invisible. Le SAS est limité dans le temps et a également un temps de recharge, c’est pourquoi un bon timing est important.

Vous pouvez obtenir un coup de pouce à court terme grâce au Pulsion cérébrale obtenir qui se charge automatiquement au combat et renforce à nouveau vos compétences. Il faut d’abord s’habituer aux différents combos et barres, mais au bout d’un moment ça se passe bien et assure combats rapides et amusants. Surtout quand vous réussissez dans la séquence psycho-lancer-psycho sans erreurs et que la barre de vie de l’adversaire fond, vous voulez continuer tout de suite.

Les autres sont à la hauteur de leur nom. © Bandai Namco

Pour augmenter le niveau SAS, vous pouvez Discussions de fidélité menez avec vos alliés. Plus la confiance les uns envers les autres est forte, plus vous bénéficierez de leurs capacités. Un effet secondaire intéressant est que vous pouvez également en savoir plus sur les autres personnages. Les conversations sont initiées via le système de messagerie, vous pouvez également parler à la personne de la retraite pour l’unité de Kyoka. Là, vous pouvez également utiliser un Phase de veille Faites une pause avant de passer à la section suivante de l’histoire.

Cyberpunk rencontre l’optique d’anime

Nous sommes particulièrement impressionnés par eux Univers du jeu de « Scarlet Nexus ». Cela se compose d’un japon futuriste, dans lequel vous rencontrerez divers hologrammes dans l’environnement. Bandai Namco décrit très bien le style du monde comme Cerveau punkqui a été inspiré à la fois par l’anime et la science-fiction occidentale. Les séquences vidéo en particulier semblent provenir d’un anime Shonen. Quiconque peut généralement en faire quelque chose appréciera beaucoup le look.

Cela aussi Conception de monstre de « Scarlet Nexus » est original, car vous rencontrerez une grande variété d’êtres. Cela inclut, par exemple, des béliers géants ou des corps humanoïdes qui portent des fleurs sur leurs épaules au lieu d’une tête. Les autres se démarquent donc vraiment de la foule des adversaires des jeux vidéo.

Vous pouvez choisir entre la synchro anglaise et japonaise. © Bandai Namco

Dans le Dialogues les personnages ne sont pas animés même lorsqu’ils parlent, mais il n’y a pas non plus de dessins 2D classiques à voir. Au lieu de cela, les portraits des personnages de la scène actuelle sont affichés, qui peuvent ensuite utiliser leurs lèvres en option Synchro anglaise ou japonaise bouge toi. Le jeu est accompagné d’une bande-son qui oscille entre influences dubstep et musique décontractée.

Conclusion de l’aperçu: action de science-fiction prometteuse

À première vue, «Scarlet Nexus» est vraiment impressionnant. Le titre en propose un dans notre aperçu grand style d’anime et combats élégantsqui restent variés dans les premières heures en raison des différentes compétences et types d’adversaires. Au cours de la saison, de nouveaux tutoriels ont continué d’apparaître qui ont introduit un nouvel élément dans le combat, et entre les deux, nous étions vraiment heureux du médicament dans nos poches. Si vous évaluez mal le temps dont votre psychokinésie aura besoin, vous vous fixez une cible facile pour les autres. Mais après un certain temps, vous avez cela sous contrôle et les combos fonctionnent comme sur des roulettes.

Nous attendons également avec impatience le Progression de l’histoire, car déjà au début quelques aspects sont introduits qui suscitent la curiosité. Pourquoi Kasane continue-t-il de rêver de brins rouges? Et pourquoi cela semble-t-il si familier à Yuito? Nous devrons probablement attendre un peu pour ces réponses. Mais cela n’a pas d’importance, car sur le chemin, tu le feras bien diverti. Les différents personnages sont également rapidement pris à cœur, et la manière pragmatique de Kasane aime aussi créer des moments amusants involontairement.

Surtout si vous aimez les jeux d’action animés Chaîne astrale vous devez absolument garder un œil sur Scarlet Nexus. S’affirmer avec des pouvoirs psychiques contre les monstres fous a été très amusant jusqu’à présent.

Démo Scarlett Nexus: Vous pourrez bientôt jouer vous-même au jeu dans un démo Essaie. C’est du 21 mai Pour Xbox et du 28 mai Pour PlayStation disponible. Comme dans notre option de prévisualisation, vous pouvez jouer avec Kasane et Yuito jusqu’au premier grand événement et ainsi apprendre à connaître les compétences de psychokinésie.

« Scarlet Nexus » sortira le 25 juin 2021 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC. Vous pouvez trouver un aperçu des différentes éditions ici. En juillet 2021, un Adaptation d’anime apparaissent au jeu.