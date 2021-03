Scarlet Nexus Stream est doté d’un nouveau gameplay de combat et d’exploration

Vous savez, plus nous voyons Scarlet Nexus, plus nous aimons son apparence. Au cours de son dernier livestream japonais, Bandai Namco présente un certain nombre de courtes démonstrations de gameplay, présentant divers scénarios de combat ainsi qu’une exploration générale. La vidéo ci-dessus est jonchée de morceaux, il vaut donc la peine de survoler si vous êtes curieux de connaître ce RPG d’action à venir.

Scarlet Nexus est toujours sur la bonne voie pour sa date de sortie le 25 juin. Il arrive à la fois sur PlayStation 5 et PS4, avec la version de la génération actuelle offrant toutes les cloches et sifflets habituels: des temps de chargement plus rapides, une fréquence d’images plus fluide et des visuels plus détaillés.

Est-ce que celui-ci est sur votre radar? Montrez-nous vos capacités psychiques dans la section commentaires ci-dessous.