Scarlet Nexus cible 4K et 60 FPS sur Xbox Series X

Lien écarlate est l’un des premiers titres confirmés pour exploiter toute la puissance Xbox série x a donner, dans ce sens et petit à petit avec les dernières avancées, il a gagné le goût des joueurs et actuellement on peut dire, c’est un titre tant attendu.

Lors d’une récente conférence le directeur du projet Kenji Anabuki a détaillé quelques détails qui sûrement plus d’un intérêt et il s’agit de la résolution et des images par seconde auxquelles il pourra tourner Lien écarlate. Il faut savoir que, pour la nouvelle génération de consoles, c’est-à-dire Playstation 5 et Xbox série x, le jeu pointe vers 4K et 60 images par seconde Tandis que pour Xbox One et PS4 la situation change radicalement, réduisant la résolution à 1080p et les photos à 30.

Scarlet Nexus exploite la puissance de la Xbox Series X

Le titre de l’action pointe vers la nouvelle norme en termes de résolution et de vitesse, en ce sens, il est possible que moins de résolution et moins d’images par seconde au moins pour la série X aient suscité des plaintes de la part des fans.

Le titre n’a pas encore de date de sortie, mais on s’attend à ce que nous connaissions ce détail bientôt. Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles.