Scarlet Hood and the Wicked Wood prévoit une sortie complète sur Steam en avril

Dans Capuche écarlate et le bois méchant, les joueurs peuvent explorer un titre indépendant unique du développeur Jeux Devespresso. C’est le même développeur derrière la série «The Coma», et maintenant ils publient un nouveau titre de puzzle fantastique axé sur l’histoire. Ce jeu devrait être lancé sur Vapeur en avril, mais les fans peuvent profiter de la démo gratuite disponible maintenant dans Steam Early Access jusque-là.

Plutôt que de se lancer en plusieurs sections au cours d’une période de temps prédéterminée, le développeur lancera ce titre dans son intégralité. Les joueurs peuvent trouver Capuche écarlate et le bois méchant sur Steam, et il sera disponible en anglais, coréen, allemand, français, russe, chinois et espagnol.

Capuche écarlate et le bois méchant mettra en vedette le «style manhwa» illustré à la main pour lequel Devespresso est connu. Explorez une histoire non linéaire écrite par TL Riven en explorant un monde inspiré par le magicien d’Oz. Il s’agit d’un titre unique avec une boucle temporelle récurrente qui offre aux joueurs plusieurs chemins au choix avec plusieurs fins.

Entrez Scarlet, le protagoniste et la diva du magasin. Après son réveil dans le royaume de Glome, elle découvrira un vaste monde plein de magie, de beauté et d’artefacts. Elle deviendra la Red Witch et mènera une troupe de Munchkins dans les Wicked Woods.

Elle ne tarde pas à se rendre compte qu’elle a été maudite avec un sortilège de récursivité. Cela la fait revivre le même jour encore et encore, chaque mort ouvrant de nouvelles voies à explorer. Résolvez des énigmes, trouvez des indices et traversez les bois.

Le titre permet aux joueurs de revivre sept jours de malheur et d’expérimenter une série de décisions qui tourneront autour de la sécurité de votre troupe Munchkin. Il s’agit d’une histoire ramifiée pleine d’énigmes passionnantes, et les décisions clés affecteront de manière permanente l’histoire et son évolution.

Les joueurs doivent affronter de nombreuses menaces, notamment la méchante sorcière noire et un loup affamé. Ces menaces attendront à chaque tour et les joueurs devront se souvenir d’indices importants pour déjouer l’un ou l’autre des dangers.

Ce titre est inspiré, simple et plein de charme indé. Bien que le titre soit assez complet, il rappelle beaucoup l’ère du jeu flash. De la façon dont les animations se déplacent au support continu de l’histoire, ce titre pourrait facilement provenir d’un autre âge dans le jeu.

Thème sage, ce titre est bon pour les joueurs de tous âges. Il a une qualité de livre de contes charmante qui ne manquera pas de fasciner les enfants tout en enchantant les adultes.

Capuche écarlate et le bois méchant sortira le 8 avril 2021.