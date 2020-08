Scania. Production sans fossiles

Les dix unités de production de Scania ont achevé la transition vers un système sans combustibles fossiles. Les objectifs sont cependant plus ambitieux et prévoient la réduction de moitié de l’empreinte carbone en 2025.

Les dix plus grandes installations de production de Scania dans le monde sont désormais alimentées par de l’électricité produite sans combustibles fossiles.

La dernière usine à avoir achevé la transition vers un système sans énergie fossile était Tucumán, en Argentine, qui est maintenant alimentée par l’électricité fournie par une centrale éolienne.

Sur les dix sites de production, trois sont situés en Suède et deux aux Pays-Bas, et le reste en Argentine, au Brésil, en Finlande, en France et en Pologne. Ensemble, ils consomment environ 450 000 MWh par an.

Le passage à une énergie électrique produite sans combustibles fossiles correspond à une réduction annuelle de 33 mille tonnes équivalent CO2. En 2019, Scania a produit 91700 camions, 7800 bus et 10200 moteurs industriels et marins.

Le prochain objectif est en 2025

«Nous avons travaillé dur pour atteindre l’objectif de zéro combustible fossile cette année dans nos opérations industrielles», déclare Leif Borgstedt, conseiller principal en énergie chez Scania.

Gamme de camions Scania à Södertälje, Suède

«Nous achetons de l’électricité auprès d’un grand nombre de fournisseurs avec des garanties d’origine et d’autres certificats équivalents qui garantissent que l’énergie est produite à partir de sources renouvelables, telles que l’énergie hydroélectrique, éolienne et solaire».

Les objectifs de Scania en matière de réduction de son empreinte sont encore plus ambitieux, couvrant non seulement ses opérations, mais également les émissions indirectes créées lors de l’utilisation des produits.

La marque suédoise a annoncé son engagement à réduire de moitié son empreinte carbone en 2025, tant dans ses opérations industrielles que commerciales, par rapport à 2015. La même réduction sera obtenue dans les opérations de transport routier par tonne transportée.

«La décarbonisation de nos activités industrielles représente une étape importante sur notre chemin et est une manifestation de notre engagement à atteindre des objectifs basés sur la science», déclare Andreas Follér, directeur du développement durable chez Scania.

