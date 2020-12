Scania installe des panneaux solaires sur des semi-remorques pour économiser du carburant

Scania installera des panneaux solaires sur des semi-remorques pour produire de l’électricité pour alimenter un camion hybride rechargeable et économiser du carburant. Selon les latitudes, le potentiel de réduction est compris entre 5% et 20%.

Scania développe un projet de recherche utilisant des panneaux solaires sur une semi-remorque destinés à produire de l’énergie électrique pour un camion hybride rechargeable.

Les premiers tests de la marque suédoise indiquent une réduction potentielle de la consommation de carburant de 5 à 10% en Suède. Dans les pays du sud de l’Europe, comme l’Espagne ou le Portugal, il est possible de doubler ce pourcentage, car ils ont plus d’heures d’ensoleillement par an.

Le projet pilote est développé en collaboration avec le transporteur suédois Ernst Express, qui utilisera un ensemble articulé dans ses opérations quotidiennes. Cette société a déjà collaboré avec Scania pour tester la première autoroute électrique au monde avec des caténaires aériennes.

Ernst Express exploitera une semi-remorque de 18 mètres de long, qui aura des panneaux solaires installés sur les côtés et au plafond, sur une superficie totale de 140 mètres carrés.

Le projet de recherche analysera également si la semi-remorque peut fournir de l’électricité au réseau lorsque les batteries sont complètement chargées ou lorsque le camion est stationné, par exemple, le week-end.

«Les panneaux solaires étaient auparavant utilisés dans les bateaux et les caravanes, mais uniquement pour fournir des équipements auxiliaires, tels que des réfrigérateurs et des poêles, jamais pour la chaîne cinématographique elle-même», souligne Erik Falkgrim, responsable de la technologie au département de conception de véhicules R&D Scania.

Les économies potentielles peuvent atteindre 20%

Auparavant, une étude a été réalisée qui impliquait de simuler différentes opérations dans le centre de la Suède et les conclusions de l’étude indiquent une économie potentielle de carburant comprise entre cinq et dix pour cent.

En Suède, il y a suffisamment de soleil du printemps à l’automne pour produire de l’énergie, bien que le soleil soit faible, sauf en été, quand il y a plus d’heures de soleil.

Le reste de l’année, il n’y a pas assez de soleil en Suède. En revanche, le sud de l’Espagne dispose de 80% d’heures supplémentaires d’ensoleillement, ce qui permet de réaliser jusqu’à 20% d’économies de carburant.

Le projet bénéficie d’un financement public de l’agence suédoise pour l’innovation, Vinnova, et en plus de Scania et Ernst Express, il implique également Midsummer, une entreprise qui fabrique des panneaux solaires, l’Université d’Uppsala, qui mène des recherches avancées sur des cellules solaires plus efficaces, et l’entreprise énergétique Dalakraft.

