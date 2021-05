Scandale? Zack Snyder a accusé Warner de l’avoir torturé dans la production de Justice League

Jean Paul Gaultier Scandal by Night

Le Scandal avec un grand S. Scandal by Night est l’ami de la nuit. Celui qu’on croise dans le Paris de Jean Paul Gaultier. Scandal by night, c’est cette bouffée de liberté qui est le miel de la vie. Et du miel, oh ici il y en a ! Madame la Ministre a fait de ce sillage capiteux son compagnon de sortie, et ni elle ni son parfum n’ont fini de vous surprendre. Famille olfactive : Miel Tubéreuse. Notes de tête : Tubéreuse. Notes de cœur : Miel. Notes de fond : Bois de Santal et Fève de Tonka.