Scandale avec Tom Holland : les fans de K-pop l’ont traité de raciste pour un commentaire malheureux sur un artiste du genre

Tom Holland est l’un des artistes les plus aimés du cinéma, mais il a récemment été impliqué dans un énorme scandale pour un commentaire malheureux. Vue!

© GettyTom Holland

Tom Holland Il est évidemment à son meilleur. A tout juste 25 ans, il ne cesse de grandir tant au cinéma qu’à la télévision. En fait, en 2021, il est devenu le roi des panneaux d’affichage avec la première de Spider-Man : Pas de retour à la maison et Inexploré, qui ont été un succès complet dans le monde entier. En eux, l’acteur a donné vie à deux personnages complètement différents l’un de l’autre et a fait sensation parmi ses fans.

A tel point que, aussitôt, Tom Holland Il a trouvé un moyen de se positionner comme l’un des artistes les plus appréciés de l’industrie cinématographique. Son talent, son cabotinage et sa bonne humeur à chaque fois qu’il rencontre ses propres fans l’ont mené au sommet. Cependant, à l’heure actuelle, le jeune acteur était impliqué dans un scandale, ce qui lui est rarement arrivé.

Il ne fait aucun doute que Holland est l’un des artistes les plus privés d’Hollywood et a rarement été associé à la controverse. Maintenant, cependant, ce sont les fans de K-pop qui l’ont qualifié de « raciste » et de « microagressif ». En effet, via TikTok, une vidéo est devenue virale dans laquelle Tom est interviewé par le célèbre chanteur coréen Eric Nam, à qui il fait un commentaire malheureux.

Ce reportage a été réalisé il y a quelques années alors que l’acteur faisait la promotion de son premier film chez Marvel, Spider-Man : Retrouvaillesune raison qui l’a amené à se rendre en Corée et à répondre à quelques questions de Nam. Mais, à un moment de l’interview, Holland lui demande : « Tu parles bien anglais, mon gars. Où est-ce que vous l’avez appris?« , quelque chose qui était très offensant pour les fans de k-pop étant donné qu’Eric a également une ascendance américaine.

« Je suis Américain», a répondu le chanteur instantanément sans même montrer de signes d’offense. Cependant, cet échange de mots a généré une grande fissure dans les réseaux sociaux entre ceux qui défendent l’un et qui l’autre. Selon les fans de K-pop, les Coréens sont victimes de préjugés à cause de leur apparence puisque personne ne tient compte du fait que leur race est répandue dans le monde entier. D’autre part, les partisans de Holland assurent que son commentaire n’était pas malveillant, mais qu’il l’a fait sans en être informé.

