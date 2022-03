Scandale à Bridgerton : Régé-Jean Page n’a pas été invité à l’avant-première de la deuxième saison ?

Netflix

La deuxième saison de Bridgerton est sur le point de sortir et, par conséquent, le casting s’est réuni pour célébrer l’avant-première. Mais ont-ils oublié d’inviter la star du premier volet ?

© GettyRege-Jean Page

Après une longue attente, les fans de Bridgerton ils peuvent à nouveau sourire. La série, devenue en 2020 la plus regardée de l’histoire de Netflix, revient sur la plateforme ce vendredi 25 mars. Avec huit nouveaux épisodes dans lesquels l’amour, la famille et les classes sociales seront les protagonistes, Shonda Rhimes s’apprête à enchanter les fans de cette histoire. Une fois de plus basé sur les livres de Julia Quinn, le producteur s’est désormais concentré sur la vie amoureuse du vicomte et fils aîné de la famille, Anthony.

Ce personnage est incarné par Jonathan Bailey et fait partie des favoris, d’autant que désormais la série montrera sa recherche d’une vicomtesse à la hauteur de ses attentes. Sans aucun doute, une prémisse qui a des fans de Bridgerton sous une immense anxiété, mais en même temps très intrigués de savoir comment ils vont raconter l’histoire de Simon Basset, le duc de Hastings, et sa disparition imminente.

Lors de la première édition, le duc était incarné par Rege-Jean Page, mais pour cette occasion il ne sera pas présent. Comme l’a confirmé le même acteur, cette décision a été prise par lui-même après avoir vu que son histoire n’avait plus de sens dans la fiction. Cependant, pour les fans, c’était une grande déception, mais ils étaient encore plus déçus quand ils ne l’ont pas vu dans l’avant-première de la deuxième saison pour soutenir ses coéquipiers. D’après ce que le casting a déclaré à l’époque, la relation entre eux et Page était restée dans un grand lien, mais alors la question est quelle était la raison de son absence?

Eh bien, au début, le doute a surgi quant à savoir si cela était dû à une non-invitation en raison de la publicité de sa sortie et de son scandale. Quoi qu’il en soit, la vérité est que son absence a deux explications possibles : il n’a pas été invité car il n’a plus rien à voir avec la série ou il a été invité, mais n’a pas pu y assister, comme cela s’est produit avec Phoebe Dynevor (Daphné) qui sera dans la deuxième partie. Bien sûr, pour le moment, il n’y a eu aucune confirmation officielle à ce sujet ni de Page ni de la production de la fiction, donc on ne le saura pas, du moins pour l’instant. .

Même ainsi, pour le moment, on ne sait pas exactement quelle était la raison de son absence et, en même temps, ce que faisait l’acteur à ce moment-là. En effet, comme on le sait, il est très réservé avec sa vie privée et n’utilise pas en permanence ses réseaux sociaux pour dire ce qu’il fait.

