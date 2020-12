Scalper Scamming atteint de nouveaux sommets alors que les utilisateurs frustrés se regroupent pour les bloquer

Les amateurs de jeux ont un peu de quoi être frustrés pendant cette saison de vacances généralement joviale, et la pandémie pèse lourdement sur tout le monde alors que les frustrations se heurtent à des stocks bas et que les publications frustrantes atteignent un point d’ébullition.

Alors que les consommateurs recherchent avec impatience les dernières cartes Nvidia et AMD, ainsi que le stock limité de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, les scalpeurs ont eu une journée complète sur le terrain.

En utilisant des robots pour acheter des quantités massives de tout ce qui est possible, puis en se retournant et en le vendant à des marges obscènes, ce qui fait franchement écho aux images vues lors de la première pandémie de intéressant Les Américains achetant tout le papier hygiénique disponible et le vendant ensuite à une majoration monumentale, les scalpers ont incité de nombreux consommateurs qui se retrouvent soudainement avec un temps supplémentaire.

r / escrocs – Cerveau de Godzilla (@InsaneMedicChef) 18 décembre 2020

Les publications vues sur les réseaux sociaux sont interminables, car les joueurs sont frustrés que les gens ne respectent pas les règles auxquelles tout le monde adhère, puis profitent de la misère franche qui imprègne la scène car les utilisateurs ne peuvent rien trouver dans stock avant que les scalpeurs y arrivent.

LMFAOOOO pic.twitter.com/gZlsL9hVzB – ast chris 桜 💫✨ (@ Infernals1k) 18 décembre 2020

Maintenant, les utilisateurs commencent à se regrouper pour s’assurer que les scalpers ne peuvent pas profiter de leurs tactiques sournoises, et c’est délicieusement satisfaisant car les rapports culminent des consommateurs énumérant les numéros de téléphone des scalpers pour le même article au PDSF pour bombarder leurs appareils de fausses notifications et interroger les clients qui rend presque impossible pour eux de vendre leurs prix majorés obscènes.

Un nouveau subreddit est également apparu pour coordonner apparemment les efforts de ces héros ne portant pas de cape, appelés / r / ScamTheScalpers, où les utilisateurs s’encouragent mutuellement à ne absolument pas publier les numéros de téléphone des scalpers pour envahir leur « entreprise » avec des publicités accidentelles. publié avec des numéros de téléphone incorrects.

Si vous êtes aussi furieux que moi à propos de ces robots, ce fil Reddit vous fera sûrement vous sentir mieux. https://t.co/F2v6PRX9Vs – Devin Stennett (@devin_stennett) 18 décembre 2020

C’est un moment de vengeance savoureux, quoique éphémère, contre les utilisateurs qui ont contourné les règles pour tenter de faire des profits à un moment difficile, et certains peuvent le qualifier de «injuste». D’autres peuvent appeler cela une « justice douce et satisfaisante, car les entreprises ne peuvent pas trouver comment arrêter le processus.

En guise de note, nous ne tolérons (bien sûr) pas de rejoindre le subreddit / r / ScamTheScalpers et de veiller à ce que vous rendiez justice à ceux qui font partie du problème (avec les problèmes de stock modernes).

Nous n’encourageons en aucun cas les utilisateurs frustrés à faire en sorte que le scalping ne devienne pas un problème plus important qu’il ne l’est déjà, au motif que plusieurs entreprises n’offrent aucune forme de protection contre les bots, car les scripts sont achetés pour 30 €, ce qui garantit les scalpers. peut recevoir des produits avant les clients légitimes.

Nous prenons juste note du climat actuel des consommateurs dans un monde tumultueux d’offre et de demande.