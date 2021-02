SC publie un avis à WhatsApp, Facebook, disant que «  les gens accordent plus d’importance à leur vie privée qu’à l’argent  »

15 févr.2021 18:17:56 IST

La Cour suprême a demandé lundi au Centre et à WhatsApp de répondre à un nouveau plaidoyer alléguant des normes de confidentialité inférieures pour les Indiens par rapport aux utilisateurs européens, affirmant qu’il est du « devoir de la justice de protéger la vie privée des citoyens ». Les gens ont de graves appréhensions à l’idée de le faire. « Vous êtes peut-être des entreprises de deux ou trois billions de dollars, mais les gens accordent plus d’importance à leur vie privée qu’à l’argent », a déclaré à WhatsApp un banc dirigé par le juge en chef SA Bobde. a cherché à faire valoir que l’Europe a des lois spéciales sur la protection des données, ce que l’France n’a pas.

Le tribunal suprême a notifié au gouvernement et à l’application appartenant à Facebook une demande provisoire déposée par Karmanya Singh Sareen dans une pétition en instance de 2017.

L’avocat principal Shyam Divan, comparaissant pour le pétitionnaire, a fait valoir que l’application de messagerie appliquait des normes de confidentialité moins strictes pour les Indiens et qu’il leur était interdit de partager des données avec Facebook.

Le banc a observé: «Nous sommes impressionnés par l’argument de Divan selon lequel il a été proposé devant nous qu’une loi sur la protection des données soit mise en vigueur. Maintenant, en vertu de cette politique, vous partagerez les données des Indiens.

L’avocat principal Kapil Sibal, apparaissant pour WhatsApp, a soutenu que l’Europe a une loi spéciale (règlement général sur la protection des données) et qu’elle suivra la loi si le Parlement en fait une loi similaire.

Le banc, qui comprend également les juges AS Bopanna et V Ramasubramanian, a déclaré que les citoyens avaient une grande appréhension quant à la perte de leur vie privée et qu’ils pensaient que leurs données et leurs conversations étaient partagées avec d’autres et qu’il fallait les examiner.

Le Centre a déclaré au tribunal suprême que les applications de médias sociaux ne pouvaient pas partager les données des utilisateurs et que les données devaient être protégées.

Le pétitionnaire a contesté la politique de confidentialité en alléguant que d’énormes métadonnées d’utilisateurs sont partagées dans un but lucratif.

En 2017, le plus haut tribunal avait renvoyé la question de la politique de confidentialité de la plate-forme de médias sociaux WhatsApp à un banc de la Constitution, affirmant qu’elle concernait la question plus large de la vie privée et du droit à la liberté personnelle.

L’appel déposé devant la cour suprême par Karmanya Singh Sareen et Shreya Sethi a attaqué le verdict de la Haute Cour de Delhi au motif qu’aucune réparation n’avait été accordée pour les données partagées par les utilisateurs après le 25 septembre 2016, et cela équivalait à une violation des droits fondamentaux en vertu de Article 19 (Liberté de parole et d’expression) et 21 (Droit à la vie) de la Constitution.

