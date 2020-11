Sbarro Super Eight. Si Ferrari fabriquait une « hot hatch » qui rêvait d’être un groupe B

Rares sont ceux qui doivent aujourd’hui avoir entendu parler de Sbarro, fondée par Franco Sbarro, mais dans les années 80 et 90, elle était l’un des points d’attraction du Salon de Genève, où ses créations audacieuses et même bizarres étaient une présence constante. Parmi les innombrables qu’il a présentés, nous avons le Sbarro Super Huit, que nous pouvons définir comme un trappe chaude démoniaque.

Eh bien … regardez-le. Compact et très musclé, il semble être sorti du même gabarit d’où sont sortis les «monstres», comme la Renault 5 Turbo, la Peugeot 205 T16, ou la plus petite mais non moins spectaculaire, la MG Metro 6R4, qui à la fois intimidait et passionnait dans les rallyes – y compris le tristement célèbre Groupe B – des années 80. Comme ceux-ci, le moteur du Super Eight était derrière les occupants.

Contrairement à ceux-ci, cependant, le Super Eight s’est dispensé de quatre cylindres ou même d’un V6 (MG Metro 6R4). Comme son nom l’indique, le nombre de cylindres qu’il apporte est de huit, et plus, de la plus noble des origines: Ferrari.

Si Ferrari faisait un trappe chaude

On peut dire que le Sbarro Super Eight doit être le plus proche jamais d’une Ferrari trappe chaude. Sous sa carrosserie compacte à deux volumes (la longueur n’est pas beaucoup plus grande que celle d’une Mini d’origine), et des lignes qu’il ne serait pas étrange de voir chez n’importe quel rival de la Renault 5 ou Peugeot 205 mentionnée, se cache non seulement un V8 Ferrari, comme un châssis (raccourci) d’une Ferrari 308.

Comme pour la 308, le Super Eight place le V8 transversalement derrière les deux occupants et la connexion à l’essieu arrière moteur est garantie par la même boîte manuelle à cinq vitesses – la belle base en métal avec le motif en double H si typique des points forts de Ferrari dans l’intérieur luxueusement doublé de ce Super Eight.

Le V8 de 3,0 litres développe 260 ch – ceci dans une voiture beaucoup plus petite et plus légère que la nouvelle Toyota GR Yaris, avec une puissance pratiquement identique – et nous regrettons seulement de ne pas savoir à quelle vitesse il accélère. La 308 GTB a parcouru un peu plus de 6,0 jusqu’à 100 km / h, certainement le Super Eight devrait pouvoir égaler ce chiffre. Ce que vous ne pouvez pas faire, c’est marcher aussi vite que le donneur d’origine: il est estimé à 220 km / h contre environ 250 km / h du modèle italien d’origine.

Cet exemple unique, dévoilé en 1984, est désormais en vente chez Super 8 Classics en Belgique. Il a un odomètre d’un peu plus de 27 mille kilomètres et a été récemment révisé et a une immatriculation néerlandaise.

Super Twelve, le prédécesseur

Si Sbarro Super Eight ressemble à une création «folle», c’est en réalité le deuxième chapitre le plus «civilisé» et conventionnel sur ce sujet. En 1981, trois ans plus tôt, Franco Sbarro avait achevé la création du Super Twelve (présenté à Genève en 1982). Comme son nom l’indique (Twelve est 12 en anglais), derrière les occupants se trouvent – C’est vrai – 12 cylindres!

Contrairement au Super Eight, le moteur du Super Twelve n’est pas italien, mais japonais. Eh bien, la chose la plus correcte à dire est «les moteurs». En réalité, il y a deux V6, avec 1300 cm3 chacun, également monté transversalement à partir de deux vélos Kawasaki. Les moteurs sont reliés par des courroies, mais peuvent fonctionner de manière isolée.

Sbarro Super Twelve

Chacun d’eux conserve sa boîte de vitesses à cinq vitesses, mais les deux sont contrôlés par un seul mécanisme. Et chaque moteur propulse une seule des roues à l’arrière – en cas de problème, le Super Twelve ne pouvait fonctionner qu’avec un seul moteur.

Au total, il délivrait 240 ch – 20 ch de moins que le Super Eight – mais aussi seulement 800 kg à déplacer, garantissant 5 secondes pour atteindre 100 km / h – n’oubliez pas, nous sommes au début des années 80. Une Lamborghini Countach à l’époque, j’aurais du mal à le suivre. Cependant, cela vous surprendrait rapidement, car le court décalage des rapports de transmission limitait la vitesse maximale à seulement 200 km / h.

Les rapports de l’époque disent que le Super Twelve était une bête proche de l’indomptable, c’est pourquoi il a fabriqué le Sbarro Super Eight le plus conventionnel – mais encore plus puissant.