Saweetie dit qu’elle a «volé» le visage de sa mère avec une nouvelle photo de retour

Saweetie partage une photo qui ressemble de façon choquante à celle de son ancienne mère modèle vidéo.

Saweetie a été qualifiée de reine du marketing à plusieurs reprises et, il y a quelques semaines à peine, elle a mis le feu aux médias sociaux après les commentaires de son sac Birkin. Mais à la manière typique de Saweetie, elle a pu clarifier ses commentaires, et utiliser l’attention à son avantage, lui permettant de pousser sa collaboration Jhene Aiko « Back To The Streets ». Saweetie n’a jamais eu peur de partager qui elle est vraiment ou de nous dire d’où elle vient, confiante en qui elle est et ce qu’elle apporte à la bande. La rappeuse « So Icy » est fière d’être diplômée de l’USC et a expliqué en détail comment elle avait refusé un traitement spécial de la part de membres de sa famille célèbres. Cependant, ce n’était pas seulement sa famille élargie qui était dans l’industrie, mais sa mère aussi, apparaissant dans des vidéoclips avec DMX et Nelly. Saweetie s’est récemment rendue sur Instagram pour nous présenter à nouveau sa mère, mais aucun de nous n’était prêt. Saweetie a légendé de manière ludique la photo côte à côte d’elle et de sa mère avec la phrase «lui a volé le visage», affirmant qu’elle sait aussi bien que nous à quel point ils se ressemblent. Peut-être que Saweetie peut ramener sa mère dans le jeu, car un clip mère-fille serait dope! Phillip Faraone / pour REVOLT