Saweetie déchire Warner Records pour la sortie du single Doja Cat-Assisted

Saweetie est connue pour son single « My Type », étant la petite amie de Quavo et affichant occasionnellement un piège à soif.

Elle n’est pas vraiment connue pour avoir des effondrements sur les réseaux sociaux, mais la rappeuse est partie sur son label Warner Bros. le jeudi 3 décembre pour avoir prétendument gâché le déploiement de sa chanson «Best Friends», mettant en vedette Doja Cat.

Je suis extrêmement déçu par mon label WBR pour avoir sorti prématurément un single qui me passionnait tellement. Je ne me sens pas respecté. Je suis à l’aise avec TOUTES mes créations et j’ai eu un tel déploiement pour les «meilleurs amis». La soif d’influence & € est réelle et elle l’emporte sur l’art des artistes.

– ❄️ (@Saweetie) 4 décembre 2020