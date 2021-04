Saw Show TV est en début de pourparlers à Lionsgate

Il sera peut-être bientôt temps de jouer à un jeu sur petit écran, en tant que Vu L’adaptation de séries télévisées pourrait bien se produire. Dans une récente interview avec Date limite, Kevin Beggs, président de Lionsgate Television, a parlé des différents projets du studio en cours. Bien qu’il n’ait pas encore obtenu le feu vert de Lionsgate, Beggs a fait savoir que des discussions sont en cours pour développer Vu comme une série télévisée.

«Nous explorons toujours ce que nous pouvons faire à la télévision avec quelque chose comme le Vu franchise, donc c’est une conversation », a déclaré Beggs.

Le président de Lionsgate TV s’arrête avant de révéler des informations supplémentaires, mais Date limite rapporte que le studio est au début des pourparlers pour un Vu Série télévisée de Twisted Television de Mark Burg et Oren Koules. Cela fait suite à des rumeurs de longue date selon lesquelles la franchise passerait du cinéma à la télévision, mais c’est la série potentielle qui se rapproche le plus de devenir réalité. Il est possible que le studio prenne sa décision finale sur un feu vert en fonction du succès de Spiral: From the Book of Saw en mai.

le Vu La série télévisée n’est pas encore officiellement lancée, mais Beggs dit qu’un Psycho américain la série est déjà en préparation. Selon Beggs, la série est déjà en développement, mais aucun détail supplémentaire n’a été divulgué. Sorti en 2000 et mettant en vedette Christian Bale dans le rôle du tueur en série Patrick Bateman, l’adaptation originale du film est très populaire parmi les fans d’horreur. Il reste à voir si une nouvelle interprétation du classique culte apportera un succès similaire.

« Nous venons de terminer Chers Blancs ce qui a été une très bonne expérience, Blindspotting arrive, American Psycho est en développement », a ajouté Beggs dans le Date limiteentrevue.

Créé par le réalisateur James Wan et l’écrivain Leigh Whannell, le Vu La franchise a été engendrée par la sortie du film original en 2004. Son histoire tourne autour du tueur en série John Kramer, également connu sous le nom de Jigsaw Killer, qui oblige ses victimes à endurer d’horribles pièges pour potentiellement s’échapper avec leur vie. L’idée est que si les victimes réussissent à survivre à ces «jeux» ou «tests», elles auront été réhabilitées, gagnant une autre chance d’être une meilleure personne dans la vie.

Initialement, la franchise s’est conclue avec Scie 3D, le huitième volet de la franchise, en 2010. Cela faisait suite à une tradition de sortie de nouveaux films chaque année depuis 2004. La franchise a obtenu son premier redémarrage en 2017 avec la sortie de Scie sauteuse, réalisé par les Spierig Brothers et écrit par Josh Stolberg et Peter Goldfinger. Stolberg et Goldfinger ont également écrit le script de la suite à venir, Spirale: du livre de Saw, qui est réalisé par Darren Lynn Bousman. Récemment, il a été signalé qu’un dixième Vu film, provisoirement doublé Scie X, est également en préparation.

Spirale: du livre de Saw La sortie est prévue le 14 mai 2021. Avec Chris Rock et Samuel L. Jackson dans les rôles principaux, la suite suit une paire d’enquêteurs à la recherche d’une nouvelle série de meurtres ressemblant au travail de feu Jigsaw Killer (Tobin Bell). Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Saw