‘Saw’ pourrait avoir sa propre série télévisée

Récemment, Kevin Beggs, chef de la maison de production Lionsgate Television, a parlé des projets de la société de s’étendre au petit écran à travers des séries inspirées par certaines de ses propriétés les plus populaires et les plus réussies, mentionnant la possibilité que l’une des franchises Films d’horreur populaires de la décennie , faites vos débuts avec une série télévisée.

La première du premier opus de « Saw », le film qui a marqué les débuts du cinéaste James Wan et du scénariste Leigh Whannell en 2004, a marqué le début d’une franchise d’horreur très rentable qui a jusqu’à présent eu sept suites à succès. Au box-office.

Ce 2021, un nouvel opus est en cours sous le titre de « Spiral: From the Book of Saw », produit et mettant en vedette Chris Rock, qui a développé l’idée originale de son histoire, qui cherche à donner une torsion au concept de la franchise dans un film se déroulant dans le même univers que la saga originale.

Après que certains rapports indiquent que Lionsgate est en train de développer un dixième film, Deadline rapporte que Beggs a mentionné « Saw » dans les propriétés du studio avec le potentiel d’avoir sa propre série télévisée, laissant entendre que le concept est peut-être déjà en développement.

Des rapports supplémentaires suggèrent que les dirigeants de Lionsgate sont intéressés à prendre la prémisse «Form the Book of Saw» pour cette nouvelle série télévisée, impliquant Mark Burg et Oren Koules, directeurs de la maison de production Twisted Pictures et producteurs de la franchise cinématographique.

« Spiral: From the Book of Saw » a une date de sortie prévue en mai prochain. Avec Rock sont Samuel L. Jackson, Max Minghella et Marisol Nichols. On dit que Tobin Bell, l’acteur responsable de jouer Jigsaw dans la saga originale, pourrait avoir une apparence spéciale, bien que l’acteur n’ait pas nié ou confirmé cette information.