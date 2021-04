« Saw » est en plein développement pour une dixième tranche

Après ses humbles origines en tant que projet indépendant avec les nouveaux venus James Wan et Leigh Wannell respectivement réalisateur et scénariste (ce dernier agissant également dans l’un de ses rôles principaux), le nom « Saw » a réussi à devenir l’une des franchises de l’horreur corporelle. le plus célèbre et le plus rentable des dernières années.

Bien que « Spiral: From the Book of Saw » n’ait pas encore atteint les théâtres, tout semble indiquer que les réalisateurs de Lionsgate n’ont pas encore placé le point final de la franchise, car un nouveau rapport indique qu’il est déjà en cours Je développe un dixième versement de la franchise.

L’idée derrière « Spiral » vient de l’acteur et comédien Chris Rock, qui a mis de côté son style d’humour particulier pour produire et jouer dans ce nouvel opus dans l’univers de la franchise dans laquelle, avec Samuel L. Jackson et Max Minghella , entreprendra une enquête pour trouver un nouvel imitateur de Jigsaw.

Le film est réalisé par le directeur vétérinaire de la saga Darren Lynn Bousman, et à travers ses avances, il révèle un film qui, en apparence, pourrait s’éloigner de l’extrême violence de ses derniers opus pour livrer une histoire lente coupée par la police, similaire à bandes comme « Se7en ».

Une nouvelle liste pour ‘Production Weekly’ a révélé que le dixième volet de la franchise « Saw » est actuellement en développement, faisant référence à la bande avec le titre « Saw X », bien qu’il ne s’agisse que d’un nom provisoire qui pourrait être sujet à changement au cours de son développement.

En plus de Lionsgate et Twisted Pictures, le film mettra en vedette la collaboration d’Atomic Monster, la maison de production de James Wan, mais à part ces détails, aucun détail sur son intrigue n’est encore connu. Il est possible que plus de détails soient révélés par ses producteurs après la première de « Spiral: From the Book of Saw » au cas où il s’agirait d’une suite directe de ce film.