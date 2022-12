Saw 10 Writer confirme que le tournage est terminé sur le retour de Jigsaw de Tobin Bell

Le Scie franchise semblait avoir atteint sa conclusion avec Scie IIIpuis à nouveau avec Saw VII: Le dernier chapitre. Après avoir continué avec 2017 Scie sauteuse et tranche autonome 2021 Spirale : extraite du livre de Sawnous attendons maintenant Vu 10. Le dixième film de la franchise gore verra le retour de Tobin Bell comme John « Jigsaw » Kramer, et selon un post de l’auteur du film, le tournage est maintenant terminé sur le film.





Actuellement, Vu 10 n’a pas de titre officiel, mais on pense que la suite servira en fait de préquelle aux films originaux de la franchise. Le personnage de Tobin Bell est mort à l’origine dans les scènes finales de Scie III, mais a continué à apparaître dans de nombreuses séquences de flashback à travers la franchise, construisant une trame de fond de John Kramer et les raisons de son passe-temps sadique. On pense qu’un autre rapatrié de la franchise est Shawnee Smith, qui devrait revenir en tant qu’Amanda Young, l’un des prodiges de Kramer. Dans un post partagé par Josh Stolberg, l’écrivain a déclaré :

« Regardez ce que je donne le dernier jour de la photographie principale de notre nouveau film @Saw !!!! Une scie circulaire @officialtobin signée à la main. GRATUIT !!!!!! Il suffit de suivre et de RT ce post pour participer . #révéler. »





Y a-t-il vraiment une raison pour un film 10th Saw?

La version originale de Scie était une révélation dans l’horreur à petit budget, avec un scénario intelligent, une tournure que personne n’a vu venir et un niveau de violence modéré. Scie II et Scie III a continué dans la même veine, avec le puzzle de Tobin Bell au centre de l’histoire et tout étant à peu près soigneusement lié avec un arc sanglant à la fin. La mort de Jigsaw aurait pu signifier la fin de la franchise, mais bien sûr ce n’est pas comme ça que ça marche, surtout dans le monde des films d’horreur.

Les entrées ultérieures de la franchise ont abandonné les scénarios intelligents et ont plutôt commencé à se concentrer sur la mort de ses personnages consommables de plus en plus brutale et élaborée, jusqu’au septième film, c’est tout ce qui restait. Une tentative de lier la franchise à ses racines s’est avérée lourde et évidente, et cela a vu les critiques du film avoir du mal à en faire des chiffres à deux chiffres. Cependant, les films ont continué à faire des bénéfices et cela a conduit à encore plus de suites.

Maintenant, Tobin Bell est de retour dans Saw 10, après s’être assis Spiralemais la question de savoir s’il y a vraiment plus d’histoire à raconter sur Jigsaw est quelque chose qui deviendra clair quand Vu 10 se dirige vers les cinémas en octobre 2023. Les producteurs Mark Burg et Oren Koules ont précédemment discuté de leur enthousiasme à travailler avec Tobin Bell sur le dernier opus de Saw. Dans un communiqué, ils ont déclaré :

« Quel plaisir de retrouver Tobin. Sa performance en tant que John Kramer fait partie de la magie qui a fait de cette franchise un phénomène et son personnage est une partie active de ce film. »

Vu 10 sortira le 27 octobre 2023.