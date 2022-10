Savoir quel câble USB vous convient sera beaucoup plus facile grâce à cette nouveauté

L’USB-IF a complètement changé la façon dont nous nous référons aux câbles et accessoires USB.

En 2019, le USB-IForganisme chargé de promouvoir et de soutenir la norme USB, a annoncé la marque Très rapide, visant à augmenter les vitesses de transfert entre appareils compatibles avec ladite norme. Quelques années plus tard, cette instance a pris la décision de mettre fin à cette marqueainsi que l’utilisation de numéros pour faire référence aux différentes versions de la norme (USB 3.0, USB 3.1, USB 4.0, etc.), pour utiliser un format plus clair et plus transparent pour nommer les différentes technologies basées sur USB.

Les changements commenceront à prendre effet à partir de la fin de cette année. Dès lors, les utilisateurs commenceront à voir nouveautés tant dans les produits que dans les emballages de câbles et d’appareils certifiés USB-IF. L’objectif poursuivi est donner à l’utilisateur les informations dont il a besoin sur chacune des normes.

Les câbles USB incluront la puissance de charge ou la vitesse de transfert

Comme l’a confirmé Jeff Ravenscraft, président de l’USB-IF, Le bordles utilisateurs ne s’en soucient pas trop savoir pour quelle version de la norme USB Vos câbles et accessoires sont prêts. Au lieu de cela, ils préfèrent savoir le taux de transfert maximal qu’ils peuvent atteindre, ou le puissance de charge qui peut être atteint.

De cette façon, les câbles et accessoires auront un sceau visible sur le produit lui-même, qui indiquera « USB 5Gbps », « USB 10Gbps » ou « USB40Gbps », selon le cas. Dans le cas des accessoires destinés à charger des appareils, il apparaîtra également la puissance maximale ils peuvent offrir.

Ces changements amènent également disparition de la nomenclature USB 4 qui a été annoncé il y a quelques temps.

Les premiers produits à utiliser cette iconographie sortira à la fin de cette année, et les fabricants d’accessoires USB devraient se joindre à l’initiative avec leurs nouveaux produits. Ceux déjà existants qui continuent d’avoir la certification USB-IF, n’ont pas pu passer à la nouvelle nomenclature et continuer à utiliser l’ancienne version de la norme.

