Savoir comment: plus jamais de stries de rouge à lèvres

La bouche embrassable parfaitement maquillée peut être si facile. Avec le bon savoir-faire, les bords de rouge à lèvres en cours d’exécution appartiennent au passé.

Il n’y a rien de plus sensuel qu’une bouche rouge et bien formée embrassable. Cela se fait rapidement – mais la durabilité est un autre problème. Les longues journées de travail, les repas ou le stress général de la vie quotidienne se terminent souvent par des bords de rouge à lèvres peu attrayants. Ça ne doit pas être. Avec la bonne technique de maquillage, le contour net est conservé longtemps, même les jours difficiles.

Des soins appropriés font une grande différence

La peau des lèvres est très fine et risque donc de se dessécher rapidement. Le résultat est de petites rainures dans lesquelles le rouge à lèvres s’installe et conduit à des résultats de couleur inégaux. Un brossage régulier, par exemple avec une brosse à dents souple, et des crèmes aident à garder la peau des lèvres douce et uniforme. Un soin approprié sous la forme d’une base pour les lèvres, d’un baume, doit également être appliqué avant l’application du rouge à lèvres.

Dessinez le contour des lèvres souhaité

Avant que la couleur opaque du rouge à lèvres n’entre en jeu, le contour des lèvres est d’abord mis en évidence. Cela a non seulement un arrière-plan esthétique, mais sert également à protéger contre les saignements ultérieurs. À cet effet, un crayon à lèvres est choisi qui est aussi similaire que possible à la couleur de rouge à lèvres souhaitée. Si vous voulez être du bon côté, utilisez le crayon à lèvres non seulement pour le contour des lèvres, mais remplit également toute la zone de la bouche embrassable.

Appliquer la peinture en couches

Une fois le contour des lèvres dessiné, le rouge à lèvres peut être appliqué à l’aide d’un petit pinceau. Il est logique d’étirer un peu la peau des lèvres tout en faisant cela afin que les petites rides disparaissent et que l’argile puisse être uniformément répartie. Puis tamponnez soigneusement les lèvres avec un tissu cosmétique et appliquez une autre couche. Afin d’obtenir un résultat de couleur intense et durable, la procédure doit être répétée deux à trois fois.

Fixez le résultat avec de la poudre

La bouche embrassable brille. Pour s’assurer qu’il reste ainsi, le rouge à lèvres peut être fixé avec une poudre transparente. Ceci est également appliqué doucement sur les lèvres avec un pinceau. Si vous l’aimez un peu plus glamour, complétez le coiffage avec un baume ou un gloss chatoyant. Cependant, il faut prendre soin de ne pas peindre sur le contour des lèvres dessiné précédemment.

