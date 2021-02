Saviez-vous qu’il existe une relation entre le bouclier Porsche et celui de la Ferrari?

Connaissez-vous l’origine du bouclier Porsche et sa relation avec celui de Ferrari? Nous expliquons. L’histoire implique un restaurant à New York, un Salon de l’Auto à Paris, mettant en vedette Ferdinand Porsche et un Autrichien nommé Max Hoffmann.

L’histoire raconte que le logo Porsche a été conçu par Ferdinand Porsche lui-même sur une serviette en papier dans un restaurant de New York en seulement cinq minutes. Le cheval d’élevage qui apparaît présente quelques similitudes avec celui de Ferrari. Est-ce la même? Y aura-t-il une relation entre les deux?

Tout a commencé en 1950 et avec Max Hoffmann, un importateur autrichien bien connu de voitures de sport européennes qui s’est fait un nom à New York.

Son stand sur Park Avenue était fréquenté par les personnalités les plus connues de l’époque. En fait, son importance était telle que Max Hoffmann a réussi à convaincre Mercedes-Benz de produire la 300 SL en série et BMW de créer la 507 sous ses instructions afin d’occuper un marché de niche.

Ferdinand Porsche avec Ferdinand Alexander Porsche et Ferdinand Piëch, en 1949

En 1950, un journaliste du nom de Max Troesch, qui était un ami personnel de Max Hoffmann, avait essayé une petite voiture de sport allemande, très légère et peu puissante, équipée d’un petit moteur de 1,1 litre, mais avec une agilité et un comportement sportif qui l’a impressionné. C’était la Porsche 356 et partageait cet avis avec Max Hoffmann, qui finirait par commander deux unités avec une carrosserie de coupé.

Contrat signé à Paris

Au Mondial de l’Automobile de Paris, Max Hoffmann a rencontré Ferdinand Porsche et a signé un accord d’importation de 15 unités par an pour la Porsche 356. Ici, l’histoire commence vraiment.

Hoffmann s’est rendu compte que Porsche avait besoin d’un logo qui permettrait aux acheteurs de s’identifier rapidement, tout comme l’étoile à trois branches de Mercedes ou le félin de Jaguar. De plus, il a également pu éliminer les grandes lettres PORSCHE sur le capot de ces voitures de sport.

Porsche 356 Cabriolet et Coupé présentées au Salon de Genève 1949

Il n’y avait pas longtemps depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et le nom Porsche était encore étroitement associé au nazisme. Et à juste titre, car Ferdinand Porsche était l’un des ingénieurs préférés du régime, grâce à son génie. Naturellement, Ferdinand Porsche a accédé à la demande de Max Hoffmann.

Ainsi, lors du dîner susmentionné dans un restaurant de New York en 1952, l’Autrichien a demandé à l’Allemand d’incorporer sur ses voitures un logo qui pourrait être identifié par les clients.

Ferdinand Porsche a répondu: « Si tout ce dont vous avez besoin est un badge, nous pouvons également vous le donner ». Puis il est allé chercher un stylo à son manteau, a pris une serviette en papier et en cinq minutes a dessiné le contour du logo qui, à son retour en Allemagne, a été élaboré jusque dans les moindres détails par les responsables de la publicité.

Les éléments du logo

Le logo se compose d’un double bouclier. Au centre apparaît un cheval cabré noir sur fond d’or avec l’inscription «Stuttgart». Voici les armoiries de la ville de Stuttgart.

Ce premier bouclier se trouve à l’intérieur d’un autre, composé de tiges de cerf et de rayures rouges et noires, qui est le bouclier de la région du Bade-Wurtemberg.

Porsche 956 Speedster, 1954

Quelle est donc la relation entre le bouclier de Stuttgart et Ferrari? Le cheval Ferrari rend hommage à Francesco Baracca, comte et pilote de chasse italien renommé de la Première Guerre mondiale.

Baracca avait peint un cheval rouge identique sur un nuage blanc dans son avion, qui était un « trophée de guerre », puisque le premier avion qu’il a abattu était piloté par un Allemand de Stuttgart. C’est donc la propre mère de Baracca qui a demandé à Enzo Ferrari d’utiliser le cheval de son fils, lui promettant qu’il aurait de la chance. Enzo accepta, le peignant en noir en signe de deuil du célèbre aviateur italien.

Porsche Taycan Turbo S et Porsche 356

