Saviez-vous que «Vous avez un courrier» a été inspiré par une pièce de théâtre?

C’est officiellement la saison des fêtes, et cela signifie qu’il est temps de dépoussiérer la collection de films de Noël. Chaque année, les masses débattent de ce qui fait exactement d’un film un film de Noël. Les puristes soutiendront que des films comme Mourir dur et Vous avez un email ne sont pas officiellement des films de Noël. En revanche, d’autres cinéphiles insisteront sur le fait que tout film qui se déroule pendant les vacances est un film de Noël. Vous avez un email est certainement un film de vacances dans la définition lâche, et si vous regardez son jeu d’inspiration, Parfumerie, c’est absolument un classique des vacances.

Quel est Vous avez un email à propos?

La comédie romantique de 1998, Vous avez un email, suit la propriétaire d’une librairie, Kathleen Kelly, interprétée par Meg Ryan, alors qu’elle navigue dans les pièges de la possession d’une petite entreprise lorsqu’une grande libraire d’entreprise s’installe dans le quartier de Manhattan de sa boutique. La famille Fox est propriétaire de l’entreprise et Joe Fox, joué par Tom Hanks, est le fer de lance du développement du nouveau magasin. Lui et Kathleen se rencontrent lors d’une fête mais ne se voient pas d’accord.

Finalement, Joe et Kathleen deviennent amis, mais Joe garde un énorme secret. Il se rend compte que lui et Kathleen correspondaient par e-mail depuis des mois. Les correspondants n’ont jamais échangé de noms ni de lieux exacts, ce qui leur a permis de partager leurs sentiments et de se confier.

Le film a été inspiré par une pièce de théâtre hongroise des années 1930

Vous avez un email a pris beaucoup de licence créative et modernisé l’intrigue pour inclure Internet et le courrier électronique, mais une pièce de théâtre écrite par Miklós László a inspiré le film. La production, Parfumerie, suit un groupe de collègues dans une boutique de cadeaux dans les semaines précédant les vacances de Noël. L’histoire a accordé une attention particulière à deux employés. Le jour, ils travaillent ensemble et se méprisent, mais ce sont aussi des correspondants involontaires qui s’entendent à merveille.

Selon Le Los Angeles Times, la pièce a inspiré trois films et une comédie musicale très populaire aux États-Unis, mais n’a jamais été réellement produite en Amérique avant 2009. Même alors, la production, adaptée en anglais par le neveu de Lazlo, n’a eu qu’un succès modéré.

Vous avez un email n’est pas le seul film inspiré de la pièce

Tandis que Parfumerie est une pièce un peu obscure, elle n’est pas inconnue des gros frappeurs hollywoodiens. Vous avez un email n’est pas le premier film à utiliser l’œuvre comme source d’inspiration pour un film. La première fois Parfumerie prémisse a été adapté pour le film est venu en 1940. Le film, La boutique du coin, était basé sur la pièce. Neuf ans plus tard, Judy Garland a joué dans Dans le bon vieil été, l’adaptation musicale de la pièce.

La pièce désormais célèbre de Laszlo a vécu dans l’ombre des films depuis les années 1940, et cela ne semble pas susceptible de changer. Si un film inspiré de la pièce faisait référence à un film antérieur inspiré de la pièce, au lieu de Parfumerie directement, quelle chance a-t-il? Dans Vous avez un email, La boutique de Kathleen, The Shop Around the Corner, rend hommage au film des années 40 du même nom.