Saviez-vous que la première mention des Wookiees n’a pas eu lieu dans Star Wars ?

La franchise de guerres des étoiles Il a toutes sortes de créatures uniques qui sont restées dans l’esprit et le cœur de nombreuses personnes. Des bêtes énormes comme Jabba le Hutt, ou même les plus petites et les plus étranges comme Yoda, sans aucun doute Georges Lucas il a mis toute son imagination dans la création de toutes sortes d’extraterrestres et d’humanoïdes pour donner vie à l’univers Star Wars.

Même si au fil du temps, plusieurs projets Star Wars ont introduit de nouvelles créatures et espèces, l’une d’entre elles est restée la préférée du public et se retrouve comme l’un des éléments les plus remarquables des films et maintenant la nouvelle série présentée sur Disney+, on parle de la espèces caractéristiques de les Wookies.

l’incomparable Chewbacca, a été placé comme la première espèce de Wookiee présentée dans Star Wars, étant le compagnon inséparable de Han Solo dans les différents épisodes de la saga. Cependant, beaucoup de gens ignorent que l’origine des Wookiees ne s’est pas produite dans Star Wars, mais dans une autre production de George Lucas qui n’a rien à voir avec la créature à fourrure que nous connaissons tous.

Bien que Star Wars ait donné à Lucas le titre de légende de la science-fiction, son premier premier film était un film intitulé »THX 1138 ». La production était une adaptation que Lucas lui-même a faite d’un projet étudiant qu’il avait précédemment développé à l’USC School of Cinematographic Arts.

»THX 1138 » a été un échec commercial total, obligeant le réalisateur à se retirer complètement de Warner Bros. société où il a commencé sa carrière de cinéaste. Même ainsi, tout n’a pas été vain, car dans ce film, le mot « Wookie » a été inventé et utilisé pour la première fois.

Ce qui est amusant, c’est que cela n’a rien à voir avec l’intrigue du film. En fait, la ligne était en fait une improvisation de l’acteur Terry McGoverndont la voix peut être entendue sur un autoradio futuriste en disant: « Je pense que je viens d’écraser un Wookiee. »

Lors d’une interview, monteur et sound designer Walter Murchqui a également aidé Lucas à écrire le film, a expliqué où McGovern a trouvé le mot « Wookiee », qui s’est avéré être simplement le nom d’un ami qu’il avait au Texas : Ralph Wookiee.

Bien sûr, McGovern n’avait aucune idée que son improvisation serait réutilisée par George Lucas et deviendrait l’une des parties les plus reconnaissables de l’univers de Star Wars, prouvant qu’une partie du contenu créatif peut provenir de coïncidences qui n’étaient pas prévues.