Saviez-vous que Ferdinand Piëch voulait racheter Tesla en 2013?

Le patron du groupe Volkswagen de l’époque, Ferdinand Piëch, a effectué un test de conduite en 2013 avec la Tesla Model S et a été tellement impressionné qu’il a voulu acheter la marque fondée par Elon Musk. Seul l’Américain a rejeté la proposition …

Nous avons récemment appris que Tesla était disposé à être vendu à Apple pour 60 milliards de dollars en 2018, mais le PDG américain de la technologie, Tim Cook, ne voulait même pas avoir une réunion avec Elon Musk pour discuter de la question.

Apparemment, ce n’était pas la seule histoire de la vente possible de Tesla. En 2013, le patron du groupe Volkswagen de l’époque, Ferdinand Piëch, a été tellement impressionné par la Model S après avoir effectué un test qu’il a voulu acheter la marque nord-américaine immédiatement.

Ferdinand Piech a cherché à acheter Tesla en 2013, mais Elon Musk a refusé de vendre

Selon le magazine Manager Magazin, cette intention d’acquérir Tesla n’a pas été saluée par deux membres du conseil d’administration – Martin Winterkorn, alors PDG de Volkswagen, et Ulrich Hackenberg, directeur du développement. Malgré le processus interne du groupe Volkswagen, des progrès ont été réalisés et une proposition a été faite à Elon Musk, qui l’a rejetée catégoriquement.

En 2013, Tesla avait une dizaine d’années et a commencé à commercialiser le premier véhicule électrique produit en série, le Model S. Lancé environ un an plus tôt, c’était, à l’époque, le véhicule électrique le plus avancé du marché.

Les constructeurs automobiles traditionnels ont approché Tesla pour contester son leadership dans le segment, mais à cette époque, la start-up basée en Californie a impressionné beaucoup de gens.

