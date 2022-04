Saviez-vous que Breaking Bad prévoyait de tuer Jesse et Hank lors de sa première saison ?

La série acclamée et oscarisée »Breaking Bad » Change presque complètement son histoire pour la saison deux, car deux personnages clés de l’histoire de Walter White n’apparaissent presque plus après la première saison. Selon les rapports de production, »Breaking Bad » prévu que le personnage de Jesse Pinkman, joué par Aaron-Paulet Hank Schrader, joué par doyen norrisIls n’apparaissent que dans la saison 1.

La série mettant en vedette le talentueux acteur Bryan Cranstonexplore la relation compliquée de Walter White avec son élève Jesse, alors qu’ils deviennent de plus en plus corrompus à mesure qu’ils s’enfoncent dans le monde du trafic de drogue, conduisant finalement à leur dissolution en tant que partenaires et amis.

De même, « Breaking Bad » a également atteint des niveaux de suspense élevés grâce au beau-frère de Walt et à l’agent de la DEA, Hank Schrader, qui a été l’un des moteurs de la découverte de l’identité du prétendu baron de la drogue Heisenberg. Cependant, l’écrivain et créateur de la série, Vince Gilliganavait l’intention de tuer Hank d’ici la finale de la saison 1, un peu comme l’emblématique Jesse Pinkman.

Vous pourriez également être intéressé par : Quelles saisons d’American Horror Story sont liées ?

La série était en développement et terminait le tournage en 2007, juste au moment où la grève de la Writers Guild of America se produisait. La première saison se composait à l’origine de neuf épisodes, mais a ensuite été raccourcie à sept en raison de la grève. Selon les cas, Hank Schrader était destiné à rencontrer sa fin dans l’épisode 9 de la saison 1 épisode 9, mais a été sauvé en raison de ce désagrément.

Le propre partenaire de Heisenberg, Jesse Pinkman, était également destiné à rencontrer sa fin dans la saison 1, afin de montrer que même les personnages principaux de la série n’étaient pas en sécurité. Cependant, une fois que Vince Gilligan a vu la performance de Paul dans le rôle de Jesse, il savait que tuer le personnage serait une erreur créative.

Cependant, Hank restant dans la série était également l’une des bonnes décisions pour la série, car l’histoire de Hank essayant constamment de trouver l’identité de Heisenberg est l’une des parties les plus difficiles et les plus agréables de la série.

Vous pourriez également être intéressé : Quelles sont les 5 personnalités de Moon Knight ?







Même l’épisode « Ozymandias », qui est celui où Hank meurt vraiment, est l’un des épisodes les mieux notés de tous « Breaking Bad », considéré comme un chef-d’œuvre dans le monde de l’histoire des séries télévisées.

De même, l’association de Walter White et Jesse Pinkman s’est avérée essentielle au succès de la série, et il est également difficile d’imaginer le spectacle sans Jesse. Jesse a même son propre film intitulé »Le chemin », qui suit les événements qui se produisent juste après le dernier chapitre de »Breaking Bad ».

Heureusement, nous avons pu avoir une histoire avec des personnages attachants comme Hank Schrader, Jesse Pinkman et Walter White, qui, à ce jour, »Breaking Bad » continue d’ajouter un grand nombre de fans, qui continuent d’être fascinés par le histoire incroyable créée par Vince Gilligan.