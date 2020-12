Savez-vous qui a conduit la Mercedes-AMG One? Lewis Hamilton, bien sûr

Très attendu, le Mercedes-AMG One il se rapproche de plus en plus de devenir une réalité (l’arrivée est prévue en 2021) et c’est pourquoi Mercedes-AMG a décidé de publier une nouvelle vidéo promotionnelle pour sa voiture hyper sportive.

Cette fois, la voiture de sport conçue en Formule 1 a dû «partager la vedette» avec l’un des noms qui a participé à son développement, nul autre que le sept fois champion de Formule 1 Lewis Hamilton.

Dans la vidéo intitulée «After Work with Lewis Hamilton», nous voyons le pilote britannique aux commandes de la Mercedes-AMG One sur la piste, avec le modèle allemand en camouflage gris, noir et rouge, qui, selon Philipp Schiemer, président Mercedes-AMG «jouera un rôle central dans la« marque »de la technologie E Performance.

Les numéros Mercedes-AMG One

Comme vous le savez bien, la Mercedes-AMG One utilise un V6 de 1,6 l « importé » directement de Formule 1 auquel sont associés quatre moteurs électriques.

Le résultat final sera une puissance maximale combinée d’environ 1000 ch qui vous permettra d’atteindre plus de 350 km / h à vitesse maximale. Équipée d’une boîte manuelle à huit rapports, la Mercedes-AMG One devrait pouvoir parcourir 25 km en mode 100% électrique.

Concernant les capacités de cette hyper voiture de sport, Lewis Hamilton a déclaré: «Je ne peux toujours pas croire qu’il y aura bientôt une hypercar avec un moteur de Formule 1» (…) nous avons remporté le championnat du monde en 2015 avec ce moteur (…) cette voiture est absolument unique ».