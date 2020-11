Savez-vous quels quatre filtres de voiture remplacer régulièrement?

Il y a quatre filtres qui doivent être changés régulièrement dans une voiture: savez-vous lesquels? Nous révélons lesquels, non seulement pour que vous puissiez éviter d’endommager votre voiture, mais aussi pour des raisons de santé.

Les voitures modernes sont équipées de composants de haute précision et complexité, conçus pour remplir leur fonction sur des milliers de kilomètres. Cependant, son bon fonctionnement dépend d’un entretien strict avec du matériel de remplacement de qualité.

Il est tout aussi important de respecter les intervalles d’entretien recommandés par le fabricant, notamment en ce qui concerne la partie mécanique. Une partie essentielle pour un entretien correct est le remplacement rapide de quatre filtres, essentiel pour que la voiture ne soit pas sujette à une usure prématurée ou à des dommages graves.

Filtre à l’huile

L’huile est le «sang» du moteur et le filtre à huile est l’élément qui garantit qu’aucune impureté ne finisse par endommager les composants internes du propulseur.

Les filtres à huile sont en papier, mais ils sont capables de retenir les petites particules et les impuretés à l’intérieur du moteur pendant le processus de combustion.

Les filtres à huile doivent être changés chaque fois que l’huile de voiture est changée et ne doivent plus jamais être utilisés. Son prix est très bas, et peut coûter entre cinq euros et quinze euros, selon le type de filtre. Si le filtre est constitué d’un boîtier métallique et de grandes dimensions, il peut être plus coûteux.

Les filtres «à cartouche» peuvent être plus petits et avoir un prix inférieur. Si vous changez l’huile vous-même, un peu d’huile doit être appliquée sur les bords du filtre, qui peut être vissé correctement pour qu’il soit correctement scellé.

Filtre à carburant

Le filtre à carburant est particulièrement important, en particulier dans une voiture diesel, en particulier dans un véhicule moderne. Si les filtres à carburant peuvent durer des dizaines de milliers de kilomètres en bon état dans une voiture à essence, nous ne pouvons pas nous permettre une voiture diesel.

Le système d’injection fonctionne à des pressions énormes et avec des tolérances micrométriques: toute impureté ou agent externe dans le carburant peut provoquer des dommages très coûteux, en particulier dans les injecteurs ou la pompe à carburant.

Si l’on tient compte du fait qu’un injecteur piézoélectrique moderne peut facilement surmonter 300 euros et qu’une panne dans une pompe d’injection peut représenter un chiffre très considérable.

Il n’est donc pas conseillé de prolonger trop les intervalles de remplacement. Encore une fois, les filtres à carburant sont vraiment abordables, mais pas autant qu’un filtre à huile. Ce filtre a un petit réceptacle pour séparer l’eau du carburant et une entrée de capteur.

Filtre à air

Le filtre à air est un autre filtre en papier simple et bon marché que de nombreux conducteurs ignorent. Ce filtre joue également un rôle important: empêcher les éléments extérieurs de pénétrer dans l’admission du moteur et de passer dans la chambre de combustion.

Une petite pierre pourrait causer beaucoup de dégâts si elle se retrouvait à l’intérieur du moteur. Les intervalles d’entretien des filtres à air varient d’un fabricant à l’autre, mais il est recommandé de les remplacer chaque année.

Leur remplacement devrait être plus fréquent si nous vivons dans des zones très poussiéreuses ou si nous roulons habituellement sur des routes non goudronnées. Les intervalles de remplacement des filtres à air peuvent aller de 30 000 km à 60 000 km, mais chaque fabricant est différent.

Si le filtre à air n’est pas remplacé à temps, la conséquence sera une augmentation de la consommation de carburant. Le moteur doit faire plus d’efforts pour «respirer» et cela est compensé par l’injection de plus de carburant.

Dans les cas extrêmes, le moteur peut «hocher» ou avoir des difficultés à démarrer.

Comme pour les autres filtres, les filtres à air sont simples et coûtent rarement plus de 30 euros.

Filtre d’habitacle ou filtre à pollen

Si les trois filtres mentionnés ci-dessus ont un effet direct sur la mécanique du véhicule, il y en a un autre, tout aussi important, mais également négligé. C’est le filtre d’habitacle qui a pour fonction d’empêcher les impuretés, les odeurs et les résidus de pénétrer dans le système de climatisation de la voiture.

Si la voiture sent la moisissure lorsque le climatiseur est allumé, cela peut signifier qu’il est nécessaire de remplacer le filtre à pollen. Ce dernier est en papier et relativement fin. En conséquence, il peut devenir sale en peu de temps, nécessitant un remplacement.

Le report du remplacement du filtre d’habitacle n’entraînera pas de dysfonctionnement mécanique, mais obligera le compresseur de climatisation à travailler contre un filtre sale, ce qui peut réduire sa durée de vie.

Sachant que ce filtre est le seul qui protège les conducteurs des fumées des autres voitures et de la poussière, il est conseillé de le remplacer à temps pour des raisons de santé.

