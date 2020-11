Savez-vous quelles sont les pannes les plus fréquentes d’une voiture à essence?

Si vous avez une voiture ou une voiture à essence, il est probable que vous ayez déjà eu l’un de ces dysfonctionnements. Sinon, le mieux est de lire cet article et d’être sur vos gardes…

Chaque voiture a sa propre personnalité et la capacité de nous faire sourire. Le problème, c’est quand ils se mettent en colère et s’effondrent, nous laissant des maux de tête et un portefeuille. Cela peut être une nuisance encore plus grande face à des pannes récurrentes et coûteuses. C’est dans cette optique qu’Autobild Spain a décidé d’aller sur le terrain, pour découvrir quelles sont les pannes les plus fréquentes d’une voiture à essence.

L’étude a conclu que les problèmes avec l’ECU, les injecteurs et les catalyseurs sont les pannes les plus fréquentes dans les voitures à essence.

Le cerveau moteur

L’ECU fonctionne un peu comme le cerveau du moteur, gérant toute l’électronique qui gère les fonctions du moteur. Lorsque des problèmes surviennent dans cet appareil, les symptômes les plus fréquents sont la consommation en cas d’émissions inadaptées et ce que l’on appelle le «hoquet». Si le remplacement de cet appareil est nécessaire, préparez-vous à une réparation coûteuse.

Problèmes de catalyseur

Vous avez probablement entendu la phrase, « maintenant, il vaut mieux serrer un peu avec. » Ce «remède maison» sert à «nettoyer» le catalyseur, élément indispensable dans le contrôle des émissions et qui brûle les gaz toxiques. Les réparations de cette pièce peuvent varier considérablement, de quelques dizaines à des milliers d’euros, selon la gravité et bien sûr, la marque.

« Pas d’injection, pas de fête »

Comme son nom l’indique, les injecteurs sont responsables de l’injection de carburant dans les chambres de combustion des voitures à essence. À partir du moment où votre voiture cesse de répondre de la même manière lorsque vous appuyez sur l’accélérateur, il est possible qu’il y ait un problème avec les injecteurs.

L’essence que nos voitures consomment entraîne des débris qui s’accumulent dans les injecteurs, causant des problèmes lorsqu’ils sont obstrués. La réparation de ces unités peut s’avérer assez coûteuse, et s’il est nécessaire de remplacer tous les injecteurs en même temps, alors même plus.

Source: Autobild Espagne

Photos: Logan Meis / Tory Bishop – Unsplash

