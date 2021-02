Savez-vous où sont stockées les portes du Ford Bronco?

Miliboo Buffet bois naturel et blanc 2 portes GILDA

Un petit look vintage scandinave pour le buffet GILDA, qui offre un bel espace de rangement grâce à son placard. Il sera parfait dans un intérieur décliné dans des tons clairs et vous permettra de créer une atmosphère chaleureuse et épurée.Les poignées et les pieds du buffet design GILDA sont en chêne massif,