Savez-vous comment (et si vous aimez vraiment)?

Pour analyser la personnalité d’une personne, il ne suffit pas de connaître le signe du soleil. Nous devons analyser le thème natal dans son ensemble. La planète Vénus sur le thème natal montre comment nous aimons et entretenons des relations avec les autres, en plus de montrer ce que nous aimons et ce pour quoi nous avons de l’estime.

Découvrez quelques caractéristiques de la planète Vénus dans chacun des signes du zodiaque. Pour savoir où se trouve la planète Vénus sur votre thème astrologique, calculez votre thème astrologique en fonction de la date, du lieu et de l’heure de votre naissance.

Vénus en Bélier

Vous, qui avez Vénus en Bélier, êtes attirés par les personnes impétueuses et physiquement bien développées (athlétiques ou musclées). Vous avez tendance à aimer les sports et les compétitions. Trouver un partenaire qui a le stéréotype du signe du Bélier peut être bon pour vous.

Vénus en Taureau

Les personnes atteintes de Vénus en Taureau sont attirées par les personnes travailleuses et calmes qui s’habillent bien. Autrement dit, ils sont attirés par le stéréotype typique du Taureau. Il aime aussi le confort et la bonne nourriture et a tendance à créer des liens avec des personnes qui ont une vie financière plus confortable.

Vénus en Gémeaux

Venus in Gemini est une combinaison qui rend une personne plus encline à la diversité lorsqu’il s’agit de relations. Elle peut ne pas se sentir très à l’aise avec une relation qui restera la même pendant longtemps, alors elle peut préférer la vie trépidante d’un célibataire pour vivre diverses histoires d’amour. Il aime les gens qui parlent beaucoup et communiquent bien.

Vénus en Cancer

C’est la combinaison de l’amour pour la vie. Les personnes atteintes de Vénus en Cancer recherchent la véritable histoire d’amour pour la mener à la fin de leur vie (ou au-delà). C’est la combinaison qui représente bien le cas de la jeune fille qui attend que le prince charmant se rende toute sa vie. C’est l’une des combinaisons les plus romantiques et émotionnelles du zodiaque.

Vénus en Lion

Avoir Vénus en Lion, c’est attirer des gens qui sont exposés et qui n’ont pas peur du public. Un partenaire timide et ennuyeux ne sera certainement pas le type de personne qui a cette combinaison sur le graphique. C’est une position dans laquelle Vénus conduit à aimer les romans qui sont au niveau d’un film de cinéma.

Vénus en Vierge

Si vous avez Vénus en Vierge, vous avez tendance à être attiré par des personnes plus droites et bien préparées, ou mieux dit, des perfectionnistes. Le type intellectuel peut être un excellent choix relationnel pour vous.

Vénus à la Balance

Avec Vénus en Balance, ce que l’on veut le plus, c’est se rapporter à de belles personnes. Il n’y a pas d’intelligence ou de charisme pour remplacer un beau visage pour ceux qui ont Vénus en Balance. Surtout, ce qui attire ce type de personne, c’est l’harmonie et la beauté dans son ensemble.

Vénus en Scorpion

C’est l’une des combinaisons les plus sensuelles et les plus intenses du zodiaque. Les personnes avec Vénus en Scorpion sont attirées par les personnes qui ont du pouvoir d’une certaine manière. Mais le mot clé ici est l’intensité. La romance doit être intense pour travailler avec quelqu’un qui a cette combinaison sur le thème natal.

Vénus en Sagittaire

Les personnes atteintes de Vénus en Sagittaire aiment la bonne humeur et l’esprit aventureux. Vous êtes enclin à vous rapporter à des personnes qui ont cette aura aventureuse avec eux. Ils aiment aussi philosopher et admirer le bon côté de la vie.

Vénus en Capricorne

Si vous avez Vénus en Capricorne sur votre thème natal, vous avez tendance à vous intéresser aux personnes plus sérieuses et plus matures. L’air de responsabilité qui implique une personne peut être le bon ingrédient pour attirer votre attention si vous recherchez une relation avec quelqu’un. C’est l’une des combinaisons les plus fidèles du zodiaque. Décidément, les rencontres sérieuses dépendent de vous.

Vénus en Verseau

Cette combinaison indique quelqu’un qui est impliqué avec amour par amitié. La personne tombera amoureuse principalement de quiconque, en plus d’être un amoureux, est un de ses amis. C’est la combinaison du thème natal de ceux qui aiment avoir la fameuse «amitié colorée».

Vénus en Poissons

Les personnes atteintes de Vénus en Poissons ont tendance à tomber amoureuses des personnes sensibles et émotionnelles. Ils se rapportent bien à ceux qui ont l’archétype des Poissons en tant qu’artiste sensible. Il a également tendance à s’approcher et à avoir des sentiments pour les personnes qui se trouvent dans des situations difficiles.