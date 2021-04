Saved By The Bell Saison 2: Le redémarrage auto-conscient n’est pas aussi intelligent qu’il le devrait.

Sauvé par la cloche et d’autres programmes parascolaires du début des années 90 aspiraient à être l’émission sur n’importe quoi si Seinfeld était l’émission sur rien. De 1989 à 1993, le gang Bayside High d’adolescents californiens télégéniques a abordé des problèmes de la vie réelle comme la conduite en état d’ébriété, les déversements de pétrole, le féminisme, le premier goût de la mortalité chez les adolescents et, plus tristement célèbre, la violence des pilules de caféine.

Des sitcoms de grande envergure comme celle-ci, avec leurs tentatives maladroites pour plaire aux jeunes, ont perdu le contact avec quelque chose de similaire au fait en faveur d’une simplicité ordonnée d’une demi-heure. Jessie Spano a peut-être perdu l’esprit dans une scène, mais nous savions tous que ses jours de réglage étaient terminés à la fin de la série. C’était aussi simple que de décider de ne pas consommer de drogues.

« Sauvé par la cloche » renouvelé pour la saison 2 à @PeacockTV https://t.co/KCWjsTcvwI pic.twitter.com/m6K2oTiSF9 – Le Hollywood Reporter (@THR) 19 janvier 2021

L’engouement pour le redémarrage nous a montré que toutes les émissions ne valent pas la peine d’être revisitées, en particulier si le redémarrage se concentre sur les personnages de la série originale (et les acteurs qui les jouent). Un spectacle peut simplement reprendre avec les personnages faisant ce qu’ils font plus tard dans la vie, ajouter un ensemble «nouvelle génération» ou passer à la méta. Saved By The Bell intègre les trois éléments.

Mais combien de chacun décidera s’il s’agit d’une émission viable ou simplement d’un ensemble de méta blagues. Au Max, qui ressemble beaucoup à ce qu’il était dans les années 1990, il y a des blagues sur la façon dont tout le monde peut se permettre des repas assis. Daisy transporte même un vieux téléphone en brique des années 1980 parce que sa mère espère toujours qu’elle l’utilisera pour prendre des photos d’elle-même nue. Même si l’histoire des trois étudiants de Douglas qui ont du mal à s’intégrer vaut toujours la peine d’être regardée, c’est beaucoup à gérer.

L’astuce pour réussir ce redémarrage est de minimiser la métallicité. Avec les contributions et les références éphémères de Jessie et Slater, Wigfield et ses écrivains préfèrent sagement se concentrer sur la nouvelle fête, mais malgré tout, leurs personnages se comportent plus dans le présent que de revenir sur leur histoire. Higgins en tant que principal Toddman est un ajout brillant; il est plus informé que le principal Belding, et il est également l’une des personnes les plus drôles de la planète, ce qui aide.

Le redémarrage de Saved By The Bell prend la sage décision de se concentrer sur les étudiants actuels de Bayside plutôt que sur les versions d’âge moyen des personnages qui ont fréquenté l’école 30 ans plus tôt. Oui, il y aura des blagues autoréférentielles dans la série, mais Wigfield l’a sous contrôle pour ne pas éclipser le reste de la séquence.

