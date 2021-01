Save the Last Dance Cast Pitch Plusieurs idées de retrouvailles folles

Deux décennies après la sortie de Sauvez la dernière danse, les stars Julia Stiles et Sean Patrick Thomas disent qu’ils seraient prêts à revisiter les personnages pour une réunion alors qu’ils réfléchissent au film de danse de 2001. Il y a quelques jours à peine, marquait le 20e anniversaire de la première du film dans les salles de cinéma, et les deux stars ont parlé de leur expérience de travail sur le film dans une interview avec E! Nouvelles. Interrogés sur la possibilité de reprendre leurs rôles pour un nouveau projet, Stiles et Thomas étaient ouverts à l’idée.

Julia Stiles a plaisanté: « J’imagine, comme, moi faire le personnage de Debbie Allen dans Fame, où maintenant elle est professeur de danse et elle claque sa canne contre la barre de ballet. Et puis, je ne sais pas. »

Pour sa part, Sean Patrick Thomas dit qu’il a en fait beaucoup réfléchi à la destination de leurs personnages depuis que nous les avons vus pour la dernière fois en 2001. Une idée qu’il a pensé est que Derek a peut-être ouvert sa pratique pédiatrique près de la scène où Sara a joué, bien qu’il admette qu’il est difficile de le faire. imaginez une bonne histoire pour eux.

« Je ne peux jamais penser à quelque chose qui semble plausible », a expliqué Thomas. « À moins qu’ils ne finissent par se marier d’une manière ou d’une autre. Mais cela semble trop facile. Il m’est donc difficile de comprendre comment cela se passerait. Mais, vous savez, si quelqu’un avait une bonne idée, je jetez un coup d’œil. «

Avec son propre argumentaire, Stiles ajoute: « Ils se croiseraient à, par exemple, à l’épicerie, et tous les deux ont leur vie d’adulte et puis vous en prenez à partir de là. »

Sauvez la dernière danse a été écrit par Duane Adler et Cheryl Edwards et réalisé par Thomas Carter. Le film met en vedette Stiles et Thomas en tant que couple interracial d’adolescents travaillant ensemble pour aider le personnage de Stiles à se préparer à une audition de danse importante. C’était un succès au box-office, faire tomber Naufragé pour faire ses débuts à la première place lors de sa première et finalement rapporter plus de 131 millions de dollars. Une suite directe à la vidéo est sortie en 2006, bien que le rôle de Stiles ait été refondu et que Thomas ne soit pas apparu.

Cette semaine, Stiles a également souligné le 20e anniversaire de Sauvez la dernière danse en publiant une photo du casting sur Instagram. Dans la légende, elle écrit: « Holy fume. Il y a 20 ans. Ce film a changé ma vie. Je ne savais pas que les gens en parleraient encore, mais c’est ce que vous espérez en tant qu’interprète. Nous avons caché de très grandes choses dans ce film de danse pour ados! (Chenille enseignait à Sarah sur «White Privilege» avant même que nous ayons un terme pour ça) Mais, euh … je peux s’il vous plaît faire un remaniement sur mes tresses? Cool. «

Quant à la suite pour le Sauvez la dernière danse étoiles, Stiles travaille actuellement sur Esther, une préquelle du film d’horreur de 2009 Orphelin. Elle joue également dans la série Sky Atlantic Riviera. Pendant ce temps, Thomas peut être vu dans le prochain de Joel Coen Macbeth film aux côtés de Denzel Washington et Frances McDormand. Cette nouvelle nous vient d’E! Nouvelles.