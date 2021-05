Save the day: le Friends Special sur HBO Max a déjà une date de sortie

le Spécial Amis C’est l’un des événements les plus attendus par les fans, depuis le jour de son annonce. Il devait arriver l’année dernière, avec le lancement du service de streaming HBO Max, mais la pandémie de coronavirus l’a empêchée et l’a retardée de près d’un an. Enfin, tout est prêt pour que la réunion soit mise en ligne sur la plateforme. Voyez quel jour il sera présenté et comment vous pouvez le voir!

Ce sera le retour à l’écran du groupe iconique qui a transformé Amis dans l’une des séries les plus populaires de l’histoire de la télévision. Ici, nous verrons à nouveau Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry, qui le jour du tournage a téléchargé une photo mais a dû la supprimer instantanément.

Début avril, les réseaux sociaux officiels de l’émission annonçaient que le tournage était terminé et s’était déroulé à un espace aménagé pour l’occasion avec le célèbre fauteuil de la cafétéria Central Perk. De plus, à ce moment-là, ils ont confirmé que il n’y avait pas de script impliqué et il y avait une conversation libre entre tous se souvenant de vieilles anecdotes de la sitcom qui a duré 10 saisons.

Ce jeudi HBO Max annoncée lors de la sortie de cette offre spéciale, ainsi que la liste complète des stars invitées: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevinge, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Whiterspoon et Malala Yousafzai.







+ Quand est-ce que la première spéciale des amis?

Selon les publications des acteurs et du producteur dans différents réseaux sociaux, Friends: The Reunion débute le 27 mai. Tous les membres retourneront à l’étape 24 sur le terrain du Warner Bros. Studio à Burbank pour partager leurs expériences sur la populaire émission.

+ Comment regarder le Spécial Amis?

Cette rencontre peut être vue aux États-Unis le 27 mai, via la plateforme HBO Max. Pour le voir officiellement en Amérique latine, vous devez attendre l’arrivée du service, qui aura lieu en juin, et il y sera disponible.