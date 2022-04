Savannah Guthrie répond de manière hilarante à un troll qui a dit qu’elle avait l’air « si vieille »

Savannah Guthrie reste réaliste !

Vendredi, la co-présentatrice d’AUJOURD’HUI a partagé une capture d’écran sur ses histoires Instagram, mettant en évidence un commentaire négatif.

« Tu as l’air si vieux Savannah ce qui t’est arrivé », a écrit la personne.

Savannah a d’abord abordé le commentaire avec sarcasme. Savannah Guthrie / Instagram

Savannah, qui a barré le nom d’utilisateur de la personne, a écrit « J’aime mes fans » au-dessus du commentaire.

Elle a ensuite partagé sa réponse au haineux anonyme dans une deuxième capture d’écran, en la gardant courte et douce.

« J’ai vieilli ! 😂 », a écrit le co-animateur d’aujourd’hui, 50 ans.

Savannah n’a pas identifié la personne qui a insulté son apparence. Savannah Guthrie / Instagram

En 2018, Savannah a expliqué ce que c’est que de vieillir sous les projecteurs.

« Je suis comme tout le monde — quand je vois une photo où mes rides sont apparentes, je n’aime pas regarder ça, et j’essaierai d’y mettre le bon filtre Instagram pour que ça paraisse mieux », a-t-elle dit AUJOURD’HUI . « Mais je ne vais pas ne pas mets la photo en place. »

« J’ai 46 ans et ça ne me dérange pas d’avoir l’air d’en avoir 46 », a poursuivi Savannah. « Parfois, les gens disent : ‘Je peux voir tes rides.’ Eh bien, c’est vrai. J’ai des rides. Je les appelle des rides du sourire. Elles viennent des sourires et des rires, et ce sont les meilleures rides. »

Savannah a ajouté qu’elle avait déjà fait un segment sur AUJOURD’HUI où elle « avait un peu de Botox » dans les tempes. Elle a dit qu’il n’y avait rien de mal à subir la procédure si cela vous aidait à avoir plus confiance en vous.

« Je ne suis certainement pas au-dessus », a-t-elle déclaré. « Tout ce qu’il faut pour que vous vous sentiez mieux. »

Cependant, en ce qui concerne sa fille de 7 ans, Vale, Savannah veille à surveiller ce qu’elle dit autour de sa petite fille.

« Elle regarde tout ce que je fais et (écoute) tout ce que je dis. Comme la plupart des femmes, je trouve assez facile de faire une remarque qui me critique. Je dois parfois me rattraper. Je ne veux pas qu’elle l’imite ou remettre en question sa propre apparence », a déclaré Savannah. Sa collègue star de 45secondes.fr, Jenna Bush Hager, a fait écho à un sentiment similaire plus tôt cette semaine.

C’est pourquoi, lorsque Vale demande à Savannah pourquoi elle s’entraîne, elle dit à sa fille que c’est parce qu’elle veut « être en bonne santé et forte », au lieu de dire qu’elle veut perdre du poids, ce qui, selon elle, aide à empêcher sa fille d’avoir des normes de beauté irréalistes pour se.

Dans son interview de 2018, Savannah a déclaré qu’elle essayait de ne pas se concentrer sur les commentaires négatifs.

« Les bons vous font vous sentir bien pendant une seconde, mais vous ne vous attardez pas sur eux. Mais ceux qui sont méchants … J’essaie de faire attention, à quel point je m’expose à ça. Je n’ai pas de peau épaisse », dit-elle.

« Il y a certainement beaucoup de critiques là-bas. Des critiques justes, je suis ouverte à », a-t-elle poursuivi. « Mais les critiques sur votre apparence ou vos cheveux ? Si vous les absorbez trop, cela peut vous atteindre. »

