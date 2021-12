Savannah Guthrie partage des moments de son amitié avec Bob Dole dans un hommage touchant

Savannah Guthrie a rendu un hommage touchant à Bob Dole en tant que « monument de chair et de sang » au service et à l’intégrité tout en partageant de doux moments de leur amitié lors d’une cérémonie au Mémorial de la Seconde Guerre mondiale dans la capitale nationale vendredi.

L’ancien sénateur américain, candidat à la présidentielle et héros de la Seconde Guerre mondiale, décédé dimanche à 98 ans, a été l’un des moteurs de la construction du mémorial sur le National Mall en 2004.

Il a servi de lieu de prédilection pour un hommage à un homme qui a donné sa vie au service public.

« Ce monument est fait de pierre », a déclaré Savannah dans son discours. « Sa vie était un monument de chair et de sang aux valeurs que nous vénérons ici. »

Aujourd’hui, Savannah Guthrie a parlé du regretté sénateur Bob Dole et de leur amitié lors d’une cérémonie au mémorial de la Seconde Guerre mondiale dans la capitale du pays, vendredi. Nouvelles NBC

Savannah a développé une amitié étroite au cours des dernières années avec Dole et son épouse depuis 46 ans, la sénatrice Elizabeth Dole, 85 ans, que ce soit en les faisant parler AUJOURD’HUI de leur histoire d’amour qui a commencé en 1972 ou en parlant avec Elizabeth de la défense soignants militaires dans le cadre de son travail avec la Fondation Elizabeth Dole.

Elle a partagé quelques instants de leur relation, que ce soit les Doles envoyant à sa famille des friandises, des livres et des notes d’encouragement, ou les deux familles gérant un appel FaceTime chaotique avec les Doles, leurs chiens turbulents et sa fille, Vale, et son fils, Charlie, qui avait 5 et 3 ans à l’époque.

Savannah s’est également souvenue du célèbre sens de l’humour ironique de Dole lorsqu’elle lui a dit qu’elle ancrait AUJOURD’HUI depuis son sous-sol pendant le verrouillage au début de la pandémie.

« Il n’a pas raté une miette et a dit: » Eh bien, je suppose que vous avez vraiment touché le fond maintenant « », a déclaré Savannah.

Elle a également évoqué les qualités de Dole dans sa vie publique.

« Nous sommes tous ici cet après-midi parce que Bob Dole représentait quelque chose », a-t-elle déclaré. « Il défendait les principes, il défendait la dignité, il défendait l’intégrité, il défendait l’amitié, il défendait son pays pour lequel il s’est battu et pour lequel il a saigné. »

Savannah a souligné son histoire d’amour avec Elizabeth, qualifiant le lien entre eux d' »éternel et ininterrompu ».

« C’est ainsi que vous lui tiendrez la main jusqu’à ce que vous vous rencontriez à nouveau », a-t-elle déclaré.

Savannah a également partagé plus tôt vendredi qu’elle avait rendu visite à Elizabeth chez elle jeudi soir avant les funérailles à la cathédrale nationale de Washington, DC

« Elle est pleine de gratitude et de joie, mais oui, elle est aussi pleine de chagrin », a déclaré Savannah. « C’est l’amour de sa vie. Je pense que la façon dont les gens se souviennent de lui la touche vraiment et lui procure beaucoup de réconfort. »

Dole a consacré sa vie d’adulte au service public, en grande partie en tant que membre du Congrès. Il a siégé à la Chambre des représentants des États-Unis de 1961 à 1969 avant une carrière de 27 ans au Sénat américain qui comprenait des passages en tant que chef de la majorité au Sénat.

Il a également été le candidat à la vice-présidence de Gerald Ford sur le ticket républicain aux élections de 1976. Il s’est de nouveau présenté comme candidat républicain à la présidentielle en 1996 lors de l’élection contre le démocrate Bill Clinton, qui était présent aux funérailles de vendredi.

Après sa mort, des hommages ont afflué du président Joe Biden et de tous les anciens présidents vivants ainsi que des dirigeants actuels et anciens du Congrès. Biden et les dirigeants du Congrès l’ont honoré lors d’une cérémonie au Capitole des États-Unis jeudi alors que Dole se trouvait dans l’État.

Biden lui a fait l’éloge vendredi, qualifiant son collègue de longue date du Congrès de « géant de notre temps et de tous les temps ».

La carrière politique de Dole a commencé après son service pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a reçu deux Purple Hearts et deux prix de l’Étoile de bronze pour ses actions.

Il a subi de graves blessures en 1945 lorsqu’il a été touché par des tirs de mitrailleuses allemandes alors qu’il tentait de sauver un radio de l’armée et a subi une fracture à l’épaule droite et des blessures au cou et à la colonne vertébrale tout en perdant un rein. Il n’a jamais retrouvé l’usage de son bras droit et avait un engourdissement partiel dans son bras gauche en raison de ses blessures.

Le lauréat d’un Oscar, Tom Hanks, a suivi Savannah avec un discours sur le rôle essentiel de Dole dans la création du mémorial de la Seconde Guerre mondiale, sa bravoure dans l’armée et son travail inlassable pour réhabiliter ses blessures du mieux qu’il pouvait.

« Quand Bob Dole a rempli son devoir dans cette guerre, qui a brûlé la moitié du monde, le prix qu’il a payé était difficile à supporter pour lui », a déclaré Hanks. « Il a perdu l’usage d’un membre et d’une partie de ses épaules autrefois fortes sur un flanc de montagne froid en Italie à cause d’un ennemi qui essayait de le tuer. Ils ont échoué. »

Le corps de Dole se rendra maintenant dans son Kansas natal au cours du week-end pour une série d’événements publics avant qu’il ne soit finalement enterré au cimetière national d’Arlington.