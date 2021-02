Savannah Guthrie nommée « Jeopardy! » invité

Savannah Guthrie, de 45secondes.fr, passera derrière l’emblématique « Jeopardy! » lutrin en tant qu’hôte invité du spectacle dans les semaines à venir.

L’émission a diffusé tous les épisodes précédemment enregistrés d’Alex Trebek et est animée par Ken Jennings depuis la mi-janvier. Jennings détient le «Jeopardy!» De tous les temps! records pour la plupart des matchs consécutifs gagnés (74) et les gains les plus élevés en saison régulière (2 520 700 €).

« Partager cette scène avec Alex Trebek a été l’un des plus grands honneurs de ma vie », a déclaré Jennings lors de sa première journée derrière le pupitre en tant qu’hôte. «Peu de choses dans la vie sont parfaites, mais Alex a fait ce travail à peu près parfaitement pendant plus de 36 ans. Et c’était encore mieux de près. Nous avons été éblouis par son intelligence, son charme, sa grâce – vraiment, il n’y a pas d’autre mot pour ça. »

Jennings a également adopté son propre hommage nocturne à Trebek.

Après avoir remercié les téléspectateurs d’avoir regardé, Jennings a terminé chaque émission en disant: « Merci, Alex. »

Après Jennings, le spectacle passera par plusieurs autres hôtes invités. Les producteurs ont annoncé précédemment que Katie Couric, ancienne élève de 45secondes.fr et journaliste de télévision, l’ancienne star de « Big Bang Theory » Mayim Bialik, le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers et le correspondant de « 60 Minutes » Bill Whitaker prendront tous un tour au pupitre.

Mardi, les producteurs de l’émission ont annoncé le rôle d’animateur invité de Savannah en plus de l’animateur de télévision Dr Mehmet Oz et Anderson Cooper de CNN et le Dr Sanjay Gupta. Ils n’ont pas précisé quand exactement leurs épisodes seront diffusés.

Couric sera la première femme à animer l’émission.

Savannah a couvert le regretté « Jeopardy! » hôte AUJOURD’HUI depuis des années. Après la mort de Trebek, l’un des producteurs exécutifs du jeu télévisé, Mike Richards, a parlé à Savannah et Hoda Kotb de la façon dont le regretté Trebek avait lutté dans ses derniers jours mais continuait à se présenter au travail.

«Ce qui a fini par être notre dernier jour d’enregistrement, je savais qu’il souffrait énormément», se souvient Richards. «Alors qu’il partait, je l’ai vu à la porte et j’ai dit: ‘C’était peut-être la chose la plus incroyable que j’aie jamais vue.’ Et il avait la tête baissée et il a en quelque sorte levé les yeux et dit: ‘Eh bien, merci.’

Décrivant Trebek dans les coulisses, Richards a déclaré: «Il était encore meilleur que ce que vous espériez.»

«Il travaillait incroyablement dur», dit-il. « Il se souciait de cette émission. Il se souciait de l’importance de cette émission et du fait que cela aidait les gens à vouloir être plus intelligents. Il a rendu ça cool. »

On ne sait pas encore qui reprendra définitivement le rôle de Trebek en tant qu’hôte.