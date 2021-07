Après avoir passé deux semaines au Japon pour couvrir les Jeux olympiques de Tokyo 2020, Savannah Guthrie de 45secondes.fr est de retour chez elle à New York avec sa famille !

Samedi matin, Savannah a partagé deux vidéos de vue aérienne prises depuis l’avion sur Instagram pour célébrer son retour à la maison. Dans la légende, elle a partagé un court message englobant son enthousiasme à l’idée d’être de retour.

« au revoir Tokyo -> bonjour NYC ! si heureuse d’être à la maison », a-t-elle écrit.

Peu de temps après, Savannah a reprogrammé une publication Instagram de son mari, Michael Feldman. Sur la photo, Savannah aperçoit sa fille de 6 ans, Vale, alors qu’elle grimpe sur des barres de singe. En arrière-plan, le fils de 4 ans de Savannah, Charley, peut être vu en train de regarder lui-même les barreaux.

« Des Jeux olympiques de #tokyo2020 aux Jeux olympiques des tout-petits », lit-on dans la légende originale de Feldman. « Vraiment content d’avoir à nouveau maman à la maison! »

Savannah est arrivée à Tokyo le 17 juillet avant les Jeux olympiques d’été. Elle a donné aux fans un aperçu de certains des changements apportés cette année pour suivre les directives COVID-19, y compris des protocoles stricts de distanciation sociale et de quarantaine pour les athlètes, aucun spectateur dans les tribunes et aucun membre de la famille des athlètes présents.

« Ils ont des protocoles très stricts ici », a déclaré Savannah. « D’une certaine manière, c’est comme remonter dans le temps. Au moins pour ceux d’entre nous (aux États-Unis), au plus fort de la pandémie, nous nous souvenons du lavage des mains, du port du masque, tout ça. C’est juste comme ça ici. C’est vraiment verrouillé ici à Tokyo. «

Avant même de mettre les pieds à Tokyo, elle devait se conformer aux directives COVID-19. Deux tests de coronavirus doivent être effectués par les visiteurs internationaux venant au Japon. Le premier test doit être effectué 96 heures avant le voyage, tandis que le second doit être effectué 72 heures. Une fois que les visiteurs atterriront, un test sera effectué à l’aéroport, suivi de tests quotidiens pendant les trois premiers jours.

Savannah a démarré en courant une fois arrivée à Tokyo et a été autorisée après les tests. Elle a donné aux téléspectateurs une visite en direct du plateau de 45secondes.fr de 45secondes.fr, en plus d’animer la couverture de NBC de la cérémonie d’ouverture le 23 juillet avec Mike Tirico de NBC Sports.

Il n’a pas fallu longtemps pour que Savannah soit rejointe par une partie de sa famille 45secondes.fr à Tokyo. Savannah, Hoda Kotb, Al Roker et Craig Melvin ont pu trouver leur propre façon unique de faire du tourisme alors qu’ils n’étaient pas en mesure de s’aventurer correctement en raison des protocoles COVID-19 en place.

L’équipe a fait un tour en bus de la ville, repérant des monuments tels que Shibuya Crossing et le plus ancien temple de Tokyo, Sensoji.

Plus tard dans la semaine, Savannah, Hoda, Al et Craig ont tous pu s’évader et profiter d’un peu plus de temps à Tokyo, notamment pour s’asseoir ensemble pour le kaiseki, un repas traditionnel japonais à plusieurs plats, pendant l’heure du déjeuner au restaurant Sakura du Hôtel Hilton Odaiba.

Être loin de ses enfants pendant deux semaines était difficile, surtout avec le grand décalage horaire. Mais beaucoup de doux Facetimes ont été eus reliant les deux continents. Elle a même partagé une galerie de captures d’écran d’une session Facetime, avec de nombreux clichés de Vale et Charley.

« les nombreux visages du facetime avec mes bébés », a-t-elle écrit en légende. « leur dire bonjour comme Tokyo dit bonsoir avec un autre étourdissement d’un coucher de soleil. »

Avant que Savannah ne retourne à New York pour être avec sa famille, l’équipe 45secondes.fr s’est réunie une dernière fois en groupe de quatre. Ils ont bravé une tempête ensemble pour encourager Team USA pendant le match de beach volley alors qu’Alix Klineman et April Ross continuent leur chemin pour remporter l’or !

Il semble également que la famille 45secondes.fr ait organisé une petite fête de départ pour Savannah.

Elle a partagé une jolie photo avec Hoda et Natalie Morales, accompagnée de la légende : « petite fête post-spectacle #tokyofridaynight ».